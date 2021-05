KLJUČA NA MARAKANI - VEĆA PLATA I NOVI UGOVOR ZA STANKOVIĆA! Da li će trener prihvatiti ponudu Zvezde?

Trener crveno-belih sastao se pre nekoliko dana sa predsednikom Sampdorije Masimom Fererom, koji želi da ga angažuje.

Dejan Stanković je dominanto osvojio titulu sa Crvenom zvezdom, ali se već nedeljama spekuliše da će na kraju sezone da napusti Marakanu i karijeru nastavi u Seriji A.

Kako su mediji pisali, uprava Crvene zvezde spremna je da ponudi novi ugovor treneru i tako mu jasno pokaže da ga želi.

"Sportski žurnal" navodi da će mu Zvezda ponuditi novi do 2024. godine. Uz to, crveno-beli su spremili povećanje plate Stankoviću koji je do sada godišnje imao 480.000 evra, a ukoliko stafi paraf na novi ugovor imaće 600.000 po sezoni.

Zvezda će ovog leta produžiti ugovore i Stankovićevim pomoćnicima koji su isticali na kraju sezone. Konkretno, u pitanju su Nebojša Milošević, MIloš Milojević i Nenad Milijaš, kao i italijanski trio Panonćini - Saso - Brivio, kojima će primanja, takođe, biti povećanja.