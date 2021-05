DA LI SALAH OSTAJE U LIVERPULU? Englezi pokušali da saznaju preko njegovog hrvatskog prijatelja

Jedna od glavnih tema na Ostrvu je da li će Mohamed Salah i sledeće sezone nositi dres Liverpula.

Krenulo je sa licitiranjem gde bi Egipćanin mogao da nastavi karijeru. Mnogi ga sele na Pirinejsko polostrvu, pa su Englezi pokušali da izvuku vest od njegovog velikog prijatelja Dejana Lovrena.

Hrvat je dao veliki intervju za "Skaj sport", gde između ostalog pričao i o odlasku Salaha u Primeru.

- Ne mogu da govorim u njegovo ime o tome koji su njegovi planovi, ali mislim da je sličan meni. Ako je fokusiran, fokusiran je tamo i pokazao je to postizanjem golova. Nikad ne znate šta se može dogoditi u fudbalu.

Nije Lovren hteo da otkrije medijima budućnost svog velikog prijatelja.

- Želim mu sve najbolje, nadam se da će osvojiti puno trofeja u LiverpUlu, ali fudbal može biti prilično promenljiv, pa da vidimo. Uvek ćemo biti u kontaktu, on mi je više od prijatelja. Zna da me može nazvati kad god želi i o čemu god želi da razgovaramo tu smo jedan za drugog. Čak i ako klub ne ide tako dobro, to puno govori o njegovim ličnim kvalitetima.