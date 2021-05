STANKOVIĆ NAKON OSVAJANJA DUPLE KRUNE: Treba biti veliki i u pobedi i u porazu, zbog kulture i dresa!

Dejan Stanković, trener Crvene zvezde, bio je srećan posle osvojenog Kupa Srbije i duple krune koju su na Marakani čekali 14 godina.

- Zaokružili smo dobru sezonu duplom krunom. Zasluge idu momcima. Nije bilo lepo za gledanje, a i ne zanima me previše. Čestitke, momcima, klubu, navijačima. Čestitam i kolegi Saletu koji je poboljšao Partizan i to je tim koji zna šta hoće. Bez jake Zvezde nema jakog Partizana, da jedni drugima podižemo lestvice i dižemo kvalitet fudbala u Srbiji - rekao je Stanković.

Finale Kupa nije obilovalo uzbuđenjima vezanim za fudbalsko nadmetanje.

- Umoran sam od taktike i spremanja utakmica. Rekao sam da je derbi bio ružan za gledanje. U jednoj ovakvoj godini, posle 55 utakmica... Ne znam. Umorio sam se. Idem na odmor, onda pripreme, kvalifikacije za Ligu šampiona.

O samoj utakmici, izmenama, šansama...

- Naše izmene, videli ste, svi smo želeli. Dali smo sve od sebe. Kakva volja, kakva želja... Video sam da kod onih koje sam izveo nema više benzina, ušla su naša deca, Velja i Krle, dali sve od sebe. Preponosan sam na momke.

Incident između Krstovića i Stojkovića nije najbolje video.

- Seo sam na klupu. Nisam video baš najbolje. Video sam da je bila gužva. Ne mogu baš da utiče na sve, na terenu. Treba biti veliki kada se pobedi i kad se izgubi. Zbog kulture i dresa koji nosiš. Nikada u karijeri ne bih bilo koga stavio u podređen slučaj. Ne mogu da kontrolišem sve emocije na terenu.

O tome, da li je birao izvođače penala

- Pitao sam ko hoće? Svi su digli ruke. Bilo je njih, šest, sedam... Pa, smo se predali. Kad vodiš takvu grupu, niko se nije povukao unazad.

Utakmica nije bila lepa, već tvrda.

- Očekivao sam ovakav meč, čvrst, težak. Dođeš do cilja četiri kola pre. I onda treba držati fokus i koncentraciju. Bilo je teško to kroz utakmicu. Roda, Mića i Sale su nosili ekipu, posle toga smo prešli na direktnu igru.

O dolasku Aleksandra Dragovića koji je gledao utakmicu.

- Ide na dobrom putu. Spremao sam utakmicu. Ne znam sve detalje.

Upitan da prokomentariše potez Gobeljića prema Stojkoviću.

- Ako ste malo pre slušali odgovor rekao sam da treba znati kako se treba ponašati, kad pobedi, i kad izgubiš. To su sve odrasli momci. Sigurno će se kajati kada se sutra bude probudio. Jedino mogu da se izvinim u ime Crvene zvezde. Derbi vuče svoje... Ne bih da ga opravdavam, to nikako... Nisam to video, trčao sam prema Borjan. Vidimo se 24.juna - iskren je bio Stanković.