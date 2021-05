'SILUJ SADA, MUSTAFA, SILUJ!' Gobeljić niže SKANDAL ZA SKANDALOM - Osvanuo ŠOK SNIMAK iz svlačionice nakon osvajanja Kupa! (VIDEO)

Bek Zvezde Marko Gobeljić svakako je centralna ličnost svih dešavanja nakon osvajanja duple krune crveno belih.

Nakon neprimerenog ponašanja i skidanja šortsa pred golmanom Partizana Vladimirom Stojkovićem, pojavio se snimak iz svlačionice, gde preko video poziva, nastavlja sa provociranjem kapitena crno-belih.

Red Star celebrstes winning the cup & Marko Gobeljic goes up to Partizan keeper Vladimir Stojkovic & takes his shorts off.



Before the match Stojkovic told media "Rape me if we lose"



2 absolute morons shaming themselves & our football with such statements & actions. pic.twitter.com/83MmKhAsGR