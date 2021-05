INSPEKCIJA ČEŠLJA FSS! Ko je i zbog čega u Savezu kršio Zakon o sportu?!

"Pučisti" okupljeni u Izvršni odbor koji možda i nema legitimitet da radi su priznali da su mesecima kršili Zakon o sportu, a ko je ovde u pravu i šta će na kraju da se dogodi, presudiće možda Osnovni sud u Beogradu, možda i UEFA, ali će pre svih njih u istragu da se uključi Sportska komisija, odnosno Odsek za inspekcije poslove u sportu, koji funkcioniše pri Ministarstvu omladine i sporta.

U narednih nekoliko dana krenuće inspekcijski nadzor svih odluka koje su u poslednjih godinu dana dovele do sukoba dve frakcije u FSS, a sve je kulminiralo ostavkom bivšeg predsednika Slaviše Kokeze koji je pre dva meseca napustio funkciju zbog sumnji da je uključen u organizovani kriminal.

Sportska inspekcija ima svojih šest osnovnih delatnosti, ali u slučaju FSS ima apsolutno pravo da "svojim rešenjem privremeno zabrani obavljanje sportskih aktivnosti i sportskih delatnosti zbog neispunjenosti uslova za njihovo obavljanje, do ispunjavanja uslova". FSS je cirkusom koji je stvoren pre nekoliko dana apsolutno ispunio sve uslove da na Terazije 35 uđu sportski inspektori i utvrde ko je u pravu i ko će da sedne na mesto zamenika predsednika FSS: Pantelić ili Bjeković. Odnosno, ko mora da napusti Terazije 35.

Fudbalska javnost u Srbiji je uglavnom zbunjena dešavanjima od ponedeljka, ali i jedva čeka da se vidi ko "mafija" po kući fudbala. Odgovor ćemo sačekati nekoliko dana, kada sportski inspektori iz Ministarstva omladine i sporta temeljno, valjda i po slovu Zakona o sportu, urade svoj posao. Apsurd je da će ući u savez koji je javno i otvoreno priznao da je njegov Izvršni odbor kršio taj isti zakon od oktobra 2020. kada je Pantelić postavljen za zamenika predsednika.

LJAJIĆ: RAZMIŠLJAM O KANDIDATURI

Rasim LJajić, potvrdio je pisanje "Novosti", i rekao da će se najverovatnije kandidovati za predsednika FSS u emisiji "Pravi ugao" na RTV Vojvodina. - Ne kažem da ću se kandidovati, ali da razmišljam, to svakako. Meni ne treba nikakav status, bio sam na različitim položajima u državi, i svoje ambicije sam ostvario. Mnogi ljudi su me zvali i pitali me da li sam normalan da idem u "osinje gnezdo", kako sada svi vide tu organizaciju. Ja ću ići tamo, kandidovaću se, jer verujem u naš fudbal, da možemo da budemo najjači u regionu i da imamo najregularniju ligu - rekao je LJajić.