OGLASIO SE ERIKSEN: Posle životne drame, iz bolnice poslao snažnu poruku! Evo kome se prvo obratio!

Eriksen je saigračima preko video poziva poručio da se oseća dobro.

Ovo će sigurno biti veliki podstrek Dancima u nastavku meča protiv Finaca.

Christian Eriksen had a Facetime call with his teammates from the hospital and asked them to play the game tonight, as “he feels better now”, @sportstudio just reported. 🇩🇰❤️ #prayforEriksen