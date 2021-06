BOSANAC ZBOG ERIKSENA NIJE VIŠE MOGAO DA ĆUTI: Begović se oglasio i poslao SNAŽNU PORUKU MOĆNICIMA!

Reprezentativac Danske se srušio zbog čega su ga lekari reanimirali, a to je podstaklo Begovića da se oglasi na društvenim mrežama i pošalje jaku poruku.

"Zdravlje i stanje fudbalera više ne sme da se ignoriše. Igranje sve više i više utakmica u jako kratkom periodu može da vodi samo krhkijem zdravlju igrača. Nadam se da će ljudi na pozicijama shvatiti to u jednom momentu", poručio je Begović.

Iskusni golman je razočaran tretmanom fudbalera i plaši se da će se ovakve situacije češće dešavati ako ne dođe do promena.

The health and wellbeing of players has long been ignored. Shoving more and more games in more condensed periods will only lead to bigger health issues for players. Let hope the people in power will take notice at some point.