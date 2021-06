GOL ZA ISTORIJU S POLA TERENA NIJE SLUČAJNOST: Šik progovorio o neverovatnom potezu na EP!

Nema sumnje da je od danas najveća zvezda Evropskog prvenstva u fudbalu, napadač Češke republike Patrik Šik.

To je zbog toga što je postigao pogodak sa neverovatnih 45 metara, odnpsno nešto manje od pola terena.

Njegov udarac ušao je u istoriju kao gol postignut sa najveće udaljenosti računajući od 1980. godine.

Someone just scored the goal of the tournament at the Euros! 😮#SCOCZE pic.twitter.com/2vPM8zA5yA