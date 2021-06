ERIKSEN GLEDAO POSLEDNJIH 10 MINUTA MEČA NA KOM JE UMALO UMRO: Otkrivene nove informacije o fudbaleru koji je zabrinuo planetu!

Selektor Danske Kasper Hjulmand je pred meč sa Belgijom pričao o Kristijanu Eriksenu.

Cela fudbalska javnost bila je u šoku kada se Kristijan Eriksen srušio na terenu tokom meča Danske i Finske, ali srećom smo videli da je već dok su ga iznosili sa terena bio svestan.

Srčani zastoj koji mu se desio na meču nije bio fatalan i danski fudbaler je čak poslao prvu fotografiju iz bolnice. Poslao je poruku saigračima, zahvalio se svima na podršci, a njegov trener Kasper Hjulmand je na pres konferenciji pred meč sa Belgijom naravno pričao i o svom naboljem igraču.

On je istakao da vesti o sve boljem stanju Eriksena daju snagu njegovom timu, a otkrio je da je Eriksen čak uspeo da odgleda poslednjih desetak minuta meča na kome se srušio.

"To nam daje puno razloga za veselje i smeh. Ono o čemu čovek treba da razmišlja je to da je nestvarno da on tamo sedi nasmejan. Nestvarno je da čujemo da je gledao poslednjih desetak minuta utakmice", rekao je Hjulmand.

On je naglasio da im to što je Eriksenu bolje daje snage da nastave i da misle samo o fudbalu.

"Ta činjenica da on tamo sedi i smeši se je stvarna i to nam pruža još jedan korak prema tome da možemo da se koncentrišemo na fudbal i na utakmicu u četvrtak", rekao je on.

Tim je uspeo da trenira i da se pomalo oporavi od velikog šoka koji su doživeli.

"Poslednja 24 sata bila su dobra za reprezentaciju. Juče smo odradili trening od početka do kraja. Činjenica da je Kristijan dobro svima nam je pomogla. Igrači su nasmejani jer znamo da je Kristijan u redu. Osećaj olakšanja počinje da nas ispunjava sve više i više."