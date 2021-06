UEFA ŽESTOKO KAZNILA ARNAUTOVIĆA: Srbin suspendovan zbog psovanja Albanca, Austrijanci u problemu

Disciplinska komisija UEFA kaznila je Marka Arnautovića suspenzijom od jedne utakmice, pa on neće biti na raspolaganju ekipi za derbi drugog kola grupe C protiv Holandije.

Arnautović je posle gola koji je dao za konačnih 3:1 protiv Severne Makedonije burno proslavio uz psovanje Ezdžana Alioskog, sa kojim je hteo i da se sukobi, ali su ga u tome sprečili saigrači.

Epilog je kazna koju je zaradio austrijski reprezentativac srpske krvi, piše Telegraf.rs.

- Javno sam priznao svoje nedolično ponašanje tokom proslave gola, čak i pre pokretanja postupka, i izvinio sam se zbog toga. Bilo je izjava sa žaljenjem sa obe strane, ali provokacije nisu opravdanje za moje ponašanje. Odmah nakon utakmice došlo je do rasprave i međusobnog izvinjenja. Odrastao sam sa ljudima iz različitih zemalja i kultura i vrlo jasno se zalažem za različitost. To znaju svi koji me poznaju. Meni je lično veoma važno da to naglasim. Zajedno sa Fudbalskim savezom Austrije, zalažem se za toleranciju i integraciju u svim oblastima društva.

- Upravo zbog toga što mi je integracija toliko važna kroz sopstvenu istoriju, želeo bih da iskoristim ovaj slučaj kao priliku i obezbedim 25.000 evra za svoj projekat integracije, u kojem nastupam kao pokrovitelj, tako da je i moje loše ponašanje dobra posledica za veću koheziju. Pre svega, želim da budem dobar uzor deci i mladima - rekao je Marko Arnautović za sajt Fudbalskog saveza Austrije.