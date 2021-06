PADOBRANAC IZAZVAO SKANDAL, A PRETILO JE I KRVOPROLIĆE! Snajperista gledao kroz nišan dok su Nemci i Francuzi IGRALI FUDBAL (VIDEO)

Svi ljubitelji fudbala, koji su u utorak uveče pratili duel Evropskog prvenstva između fudbalera Nemačke i Francuske (1:0) ostali su u čudu kada je na teren sa namerom da prekine meč uskočio padobranac!

Sada stižu još jezivije vesti. Naime, Nemačka policija umalo je pucala na aktivistu Grinpisa koji je pre utakmice paraglajderom presekao TV kablove na krovu stadiona.

On je povredio dvoje ljudi, te potom sleteo na teren. Aktivista Grinpisa nameravao je da preleti stadion i na teren baci loptu sa sloganom "Izbacite naftu", kako bi skrenuo pažnju javnosti na zaštitu životne sredine.

Ipak, stvari su krenule po zlu. Presekao je televizijske kablove na krovu stadiona, a komadi plastike i metala koji su pritom pali na tribinu povredili su najmanje dve osobe, koje su završile u bolnici.

Can't believe I just caught this on video. Parachuted into the stadium, got caught in the spider cam and nearly crashed into the crowd. Hope he's ok! #GERFRA #EURO2020 pic.twitter.com/PJ49WYdFM9