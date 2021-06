NOVA DRAMA NA EURU! Belgijanca od kraja karijere delilo 3 cm: Doživeo stravičnu povredu, OPERISALI GA 6 SATI (FOTO)

Euro 2020 ćemo nažalost pamtiti po teškim povredama više nego po dobrom fudbalu.

Nakon što je Kristijan Eriksen kolabirao na terenu i na sledećem meču na Euru smo videli strašan prizor. Bek Belgije Timoti Kastanj se sudario sa Dalejom Kuzjaevom u meču Rusije i Belgije i morao da izađe sa terena.

On je doživeo tešku povredu očne duplje, odmah na terenu se videlo da je problem ozbiljan jer je fudbaler Lestera krvario.

Tek sada se otkrilo koliko je stašan ishod bio blizu! Kastanj se u bolnici oporavlja posle operacije koja je trajala punih šest sati, a lekari su otkrili da je udarac mogao da bude i zvaničan kraj karijere za Kastanja.

Operacija je obavljena u sredu od 15 do 21 čas, a da je udarac Kuzjaeva u duelu došao samo tri centimetra više, to bi bilo to - Kastanj ne bi više mogao da igra fudbal jer bi umesto očne duplje direktno stradalo oko.

Sada Kastanja čeka bar osam nedelja mirovanja i verovatno neće biti spreman ni za početak Premijer lige naredne sezone.

Pogledajte kako je izgledala povreda beka Belgije: