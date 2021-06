Stanojević izvršio prozivku: Cilj je bar jedan trofej

Trener fudbalera Partizana Aleksandar Stanojević izvršio je danas zvaničnu prozivku igrača na Sportskom centru Teleoptik.

Crno-beli sa treninzima za novu sezonu počeli su prošlog ponedeljka, a za dva dana putuju na pripreme u slovenački Ptuj, gde će ostatiti od 9. jula.

Igračima se obratio predsednik FK Partizan Milorad Vučelić, koji je poželeo timu da nastavi blistavi niz pobeda iz prošle sezone.

"Čestitam blistavi niz pobeda i junački ste se borili u finalu Kupa. Očekujem da taj blistav niz nastavite i u ovoj sezoni. Nadanja i očekivanja su velika, kao i ciljevi. Trener Stanojević ima apsolutno poverenje koje je zasluženo", rekao je Vučelić na SC Teleoptik.

"Minule dve godine su bile sušne godine. Partizan je postao veliki klub zbog pobede, a one su zagorčane nekim porazima. Teško je to podneti, nema žaljenja na kosmičke nepravde. Da bi sušne godine bile smenjene uspešnim, zato smo danas ovde. Bićećemo pojačani, posebno pozdrvljam mlade momke koji su prvi put ovde. Idemo na takmičarsku bitku na tri fronta. Želim vam uspešnu sezonu, da date sve od sebe, da se borite. Koliko se vi budete borili, toliko će nas i sreća pratiti", rekao je Vučelić.

Šef struke crno-belih istakao je da je cilj da se u predstojećoj sezoni osvoji trofej.

"Grb Partizana je podsticaj, a ne teret. To je obaveza svih nas da to doživljavamo sa emocijom. Ove godine možemo da igramo i dobro, borbeno, ali da moramo da osvojimo jedan od trofeja. Po mom mišljenju, titula je najvažnija, ali pokušaćemo u ovim teškim vremenima za nas da napadnemo titulu onako kako to mi zaslužujemo. Mnogo sreće, rada i požrtvovanosti vam želim", rekao je Stanojević.