Vučelić: Cilj je da prekinemo dve sušne godine bez trofeja

Predsednik fudbalskog kluba Partizan Milorad Vučelić rekao je danas da od ekipe u predstojećoj sezoni očekuje da nastavi seriju blistavih rezultata" i prekine niz od dve "sušne godine" bez trofeja.

Vučelić je na zvaničnoj prozivci igrača u Sportskom centru Teleoptik na pripremama za novu sezonu čestitao igračima blistavi niz pobeda iz prošle sezone i junačku borbu u finalu Kupa, u kome su crno-beli posle jedanaesteraca izgubili od Crvene zvezde, koja je odbranila i šampionsku titulu.

"U prethodne dve godine uprkos zalaganju i trudu nismo uspeli da osvojimo trofeje i iza nas su dve sušne godine. Nade i išečkivanja su veliki, znam da će vam grb Partizana biti teret ali i podsticaj. Svako treba da zna da će mu Partizan biti velika odskočna daska u karijeri", naveo je Vučelić u obraćanju igračima.

"Prethodne dve godine su dve sušne, posne godine. Partizan je postao veliki klub zbog pobeda. One su zagorčane i nekim porazom ;ali čašu meda niko ne popi, a da je čašom žuči ne zagrči. Ali, dodju tako sušne godine i kod najvećih. Teško je to podneti svim Partizanovcima. Ima za to mnogo objašnjenja i ljutnje i dosetki, ali nema izgovora i žaljenja na kosmičke i druge nepravde", dodao je on.

Vučelić je rekao igračima da veruje u njih, da će iskoristiti svoje pravo na borbu i da će to pokazati u sva tri takmičenja ove sezone, prvenstvu, Kupu i Ligi konferencija.

"I pored teškoća bitno je da grb Partizana nije potamneo niti će ikada potamneti. Neka vas ne obeshrabruju naši masovni mediji koje često nezaslužene kritike upućuju Partizanu. Nemojte da vas ta količina kritičnosti i dezinformisanosti obeshrabruje", rekao je.

"Želim van uspešnu sezonu, da date sve od sebe. Želim da se borte po meri svojih mogućnosti, kada se tako budete borili onda će vas poslužiti sreća junačka", dodao je predsednik crno-belih.

On je istakao da trener Aleksandar Stanojević ima apsolutno poverenje svih u klubu i da je to zaslužio.

"On spada u legende Partizana, kao što su i neki igrači ovde", naveo je on.

Stanojević je rekao da je cilj osvajanje jednog od trofeja, pre svega titule.

"Grb Partizana nije teret već obaveza svih nas, da sa emocijom sve doživaljvamo i da ovu godinu možemo da igramo dobro. Pokušaćemo u ovim teškim vremenima za nas da se izborimo sa svim stvarima i napadnemo titulu onako kako mi to zaslužujemo", naveo je Stanojević.