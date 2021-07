ŠPANCI PREŽIVELI DRAMU! Švajcarci se OBRUKALI, a Zomer nije SVEMOGUĆ! (FOTO)

Fudbaleri Španije izborili su polufinale Evropskog prvenstva pošto su posle penala bili bolji od Švajcarske 1:1 (3:1).

Ako ništa, barem smo imali dramu u prvoj utakmici četvrtfinala Evropskog prvenstva. Nisu Švajcarci, ali ni Španci došli u Rusiju da se nadigravaju ili igraju lepršavo, nije publika uživala u preterano atraktivnim potezima, već je "Gazprom Arena" bila bojište za taktičko nadmudivanje selektora. Jeste Furija bila "bolji" rival, ali nije zaslužila da prođe u regularnom delu, kasnije su "sajdžije" imale i sreće, ali i Jana Zomera na golu pa je, ponovo, sve rešeno u penal seriji. Španci su na kraju slavili sa 3:1, pošto je švajcarska "legija stranaca" promašila tri penala zaredom!

Branio je Zomer sve što je bilo do njega, ali ni to nije bilo dovoljno! Švajcarci su promašili tri penala u završnici, a to Španci ne opraštaju!

Na startu meča gol Španaca posle "rikošeta" u kaznenom prostoru. Šutirao je Đordi Alba, lopta se odbila o nogu Denisu Zakariji i prevarila Zomera za rano vođstvo Furije. Uticao je taj pogodak na dešavanja na terenu, Španija je "sakrivala" loptu od rivala, kobinovala u zadnjoj liniji, a Švajcarci nisu mogli da povežu dva dobra pasa.

Slična situacija viđena je i u drugom poluvremenu, ali su se u 68. minutu Laport i Pau Tores prekombinovali što je iskoristio Remo Frojler presekao pas i "spojio" Šaćirija sa golom za 1:1. Kasnije je vezista Atalante isključen zbog oštrog starta nad Đerarom Morenom, a meč je otišao u produžetke.

Ako nisu zaslužili tokom prvih 90 minuta zbog "pasivne" igre Španci su bili daleko bolji i opasniji rival u dodatnih pola sata. Teško je reći šta se događalo na Gazprom Areni, ali je jasno da se Jan Zomer "kandidovao za ministra odbrane", branio je golman Menhengladbaha sve što je išlo ka njegovom golu, Đerar Moreno se pošteno obrukao sredinom prvog produžetka, te je meč rešen u penal "lutriji".