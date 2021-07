ITALIJANI NAPRAVILI DAR-MAR U AVIONU: Veliki trijumf posvetili povređenom Spinacoli (VIDEO)

Fudbaler Rome bio je jedan od najboljih pojedinaca Italije, ali se u jednom trenutku sam povredio. Stradala je Ahilova tetiva, čeka ga pauza od nekoliko meseci, a po nezvaničnim prognozama na teren će se vratiti tek na proleće.

"To je veliki gubitak za nas, trudićemo se da prebrodimo sve to i sve zbog njega. Spinacola je za nas bio ključan igrač", rekao je Insinje posle meča, a saigrači su mu u avionu skandirali "Spina" i posvetili mu ovu veliku pobedu.

Italian national team chanting for Leonardo Spinazzola on the plane tonight after he broke his Achilles tendon tonight. Amazing video from @Vivo_Azzurro. 🇮🇹💙 #Italia #Spinazzola pic.twitter.com/HY8dnPD6w8