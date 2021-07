OPERISAN MLADI FUDBALER PARTIZANA - Udarac je bio toliko jak, da mu je ISPALO KOLENO!

Mladi fudbaler Partizana Nikola Lakčević (21) pre skoro godinu i po dana doživeo je povredu prednjih ukrštenih ligamenata, posle čega se uspešno oporavio i vratio na teren nakon šest meseci.

Krilni fudbaler nažalost nije imao sreće, pa je na jednoj od trening utakmica ponovo povredio meniskus i sada je morao da ode na novu operaciju.

Posle terapija i rada u sklopu medicinskog sektora FK Partizan, Nikola Lakčević je u sredu uspešno operisan u Lionu.

- Posle prve operacije prednjih ukrštenih ligamenata vratio sam se na teren za šest meseci, dok sam prvu utakmicu odigrao mesec dana kasnije. Tokom tih pola godine stekao sam fantastičnu formu i čini mi se da nikad nisam bio spremniji - počeo je Lakčević prisećanje za sajt kluba.

- Prva trening utakmica je prošla odlično, dok sam na drugoj dobio udarac u koleno. Mislio sam da nije ništa strašno, da je samo meniskus. Želeo sam da igram više od svega, ali je taj udarac bio toliko jak da je, izgleda, povuklo i ligamente na operisanom kolenu i, uz sve, ispalo mi je i koleno.

Lakčeviću ta nova povreda nije uopšte lako pala.

- Ne krijem da je to za mene bio jak udarac, ali kad sam jednom sve ovo preživeo, preživeću ponovo. Spreman sam mentalno i to je najvažnije. Ne odustajem od fudbala, ovo me samo jača - rekao je Lakčević.