ODLAZAK LEGENDE: Preminula ZVEZDA FUDBALA

- Pogođeni smo vestima da je naša legenda Pol Mariner preminuo u 68. godini. Misli svih u klubu su sa njegovom porodicom i prijateljima - navodi se u saopštenju Ipsviča.

Mariner je u karijeri igrao 35 puta za Englesku i postigao je 13 golova, a bio je jedna od najvećih legendi Ipsviča u kome je proveo veći deo karijere.

U to vreme Ipsvič je bio hit u Engleskoj. Ekipa je osvojila Kup Uefa 1981, FA kup 1978 i dva puta bila vicešampion u konkurenciji Liverpula, Aston vile i Notingem foresta koji su tih godina zajedno osvojili sedam titula šampiona Evrope.

We are devastated to hear the news of the passing of Town legend Paul Mariner at the age of 68.



The thoughts of everyone at #itfc are with Paul’s family and friends at this sad time.



Thank you, Paul. 💙 pic.twitter.com/NpfEuDsWTa