ITALIJA JE ŠAMPION EVROPE! Englezi nisu uspeli i pred KRCATIM Vemblijem (FOTO+VIDEO)

Bolje finale teško da smo mogli da poželimo! Drama, velika borba i na kraju penali! Italijani su uspeli da se izbore sa svim nedaćama koje su ih pratile tokom celog turnira i na kraju iz Engleske idu sa titulom prvaka Evrope!

Posle 120 minuta nije bilo pobednika, a onda je Donaruma začarao svoju mrežu u penal seriji, zaustavio tri vezana šuta sa "kreča" Rašforda, Sanča i Sake i tako rastužio čitavo Ostrvo!

Bili su Englezi veliki favoriti pred početak turnira, poklopilo se da su i domaćini u samoj završnici, ponovo je postalo aktuelno da se "Fudbal vraća kući", ali od toga ponovo nema ništa. Roberto Mančini i njegovi izabranici apsolutno zasluženo u Italiju nose pehar namenjen najboljoj ekipi starog kontinenta!

Tek što je počela utakmica, a Englezi su poveli golom Luka Šoa nakon kontre. Izbio je bek Mančester junajteda sam pred Donarumu i iskoristio dobar centaršut Kirana Tripijea.

Promenilo je to mnogo tok meča, četa Gereta Sautgejta povukla se na svoju polovinu, dok su se napadi Italije nizali kao na traci, ali bez velike koristi te su Gordi Albioni imali gol prednosti na poluvremenu - 1:0.

Ništa se nije promenilo ni u nastavku meča, Italija je pretila, Insinje i Kjeza su bili izuzetno raspoloženi za igru, ali je Pikford u dva navrata fantastično reagovao.

Ipak, nije bilo spasa za golmana Engleske polse kornera koji je izveo Insinje. NAstala je gužva u petercu, Stouns je zadržao Kjelinija, ali je Leonardo Bonući pobegao svom čuvaru i matirao Pikforda za konačnih 1:1.

U predužetku bez velikih uzbubuđenja. Činilo se da se i jedni i drugi slažu da se pitanje prvaka Evrope reši penalima, pa je tako na kraju i bilo!

ITALIJA - ENGLESKA 1:1 (0:1)Strelci: Bonući 67 - Šo 3Stadion: Vembli, London Sudija: Bjorn Kujpers, Holandija

ITALIJA (4-3-3): Donaruma - Emerson, Kjelini, Bonući, Di Lorenco - Verati, Žoržinjo, Barela - Kjeza, Imobile, InsinjeTrener: Roberto Mančini

ENGLESKA (3-4-2-1): Pikford – Voker, Stouns, Megvajer – Tripije, Rajs, Filips, Šo – Maunt, Sterling - KejnTrener: Geret Sautgejt

Tok meča:

Penali:

3:2 - Promašaj Žoržinja, Saka mora da da gol kako bi ostali u seriji!

3:2 - Pogađa Bernardeski, nakon toga promašaj Sanča!

2:2 - Niko ne zna šta je Rašrford radio, ali je promašio penal! Nerešeno je nakon gola Leonarda Bonućija!

1:2 - Zaustavio je Džordan Pikford udarac Andree Belotija, ogromna prednost za Engleze, sa druge strane cepa mrežu Hari Megvajer!

1:1 - Siguran je Domeniko Berardi na startu penal serije, uzvraća i Hari Kejn istom merom!

Drugi produžetak:

123. minut - KRAJ! Idemo u PENALE!

120. minut - Izvodi Sautgejt Vokera i Hendersona, a na terenu su Rašford i Sančo!

118. minut - Preti Engleska preko Bukaje Saka, sa druge strane dobar prodor Alesandra Florencija!

112. minut - Oštar start Žoržinja na sredini terena, mogao je ozbiljno da povredi Griliša, ali se čini da će sa kapitenom Aston Vile biti sve kako treba!

107. minut - Šutirao je Berardeski sa tridesetak metara imao je Pikford problema da zaustavi njegov udarac!

106. minut - Počeo je drugi produžetak!

Prvi produžetak:

105. minut - Gotov je prvi produžetak!

101. minut - Velika šansa za Azure, prošao je Emerson po boku, ali su na loptu zakasnili i Lokateli i Bernardeski!

96. minut - Sterling je poslao loptu pred protivnički gol, ali je obrana rasčistila to!

91. minut - Počeo je prvi produžetak!

Drugo poluvreme:

96. minut - Kraj regularnog dela!

93. minut - Svi Englezi su na svojoj polovini, prete Italijani preko Di Lorenca, ali čisti to Kajl Voker.

90. minut - Još najmanje šest minuta igre u finalu!

89. minut - Čekaju se produžeci na Vembliju, Potpuno je opao ritam utakmice!

85. minut - Otvorila se Engleska u finišu meča, sada je Maunt prošao po boku i proigrao Saku, ali ništa od gola!

81. minut - Čini se da Federiko Kjeza neće moći da nastavi meč, na terenu je Bernardeski - 1:1!

76. minut - Italija je daleko bolji rival od samog starta, a ništa se nije promenilo ni nakon gola Bonućija!

73. minut - Velika šansa za Domenika Berardija, ofanzivac Azura je pobegao Tripijeu, ali je Pikford uspeo da mu zasmeta.

72. minut - Potpuna kontrola lopte Italijana nakon datog gola, reaguje Sautgejt i na terenu su Henderson i Bakajo Saka!

67. minut - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Nerešeno je! Velika gužva u petercu, Stouns je uspeo da zaustavi Kjelinija, ali je Bonući pobegao svom čuvaru i zakucao loptu posle odbitka - 1:1!

66. minut - Namučio je Insinje sada Megvajera, ali je štoper Mančestera uspeo da izbaci loptu u korner!

62. minut - Ponovo je Pikford bio na vrhuncu zadatka nakon što je Kjeza šutirao sa ivice šesnaesterca! Sve opasnija Italija!

58. minut - OGROMNA ŠANSA! Probio je Insinje po boku, nisu uspeli Englezi da ga zaustave, ali je PIkford sjajno reagovao - 0:1!

55. minut - Prva izmena u timu Italije, umesto Barele i Imobilea na terenu su Kristante i Berardi - 0:1!

51. minut - Pokušao je Insinje sa ivice kaznenog prostora iz slobodnog udarca, imao je mnogo sreće Pikford pošto je lopta otišla malo pored gola!

48. minut - Ponovo je pokušao Sterling da izvuče penal nakon kontakta sa Bonućijem, ali Kujpers nije svirao kazneni udarac!

46. minut - Počelo je drugo poluvreme!

Prvo poluvreme:

49. minut - Gotovo je prvo poluvreme!

46. minut - Englezi jedva čekaju kraj prvog poluvremena! Azuri su sada pokušali u dva navrata da matiraju Pikforda prvo je šutirao Imobile, potom i Verati, ostaje 0:1!

45. minut - Još četiri minuta nadoknade u prvom poluvremenu! Sve veći pritisak Italijana!

42. minut - Nova prilika za Italiju, sada je Insinje centrirao posle faula Rajsa, ali je Megvajer raščistio opasnost pred svojim golom!

39. minut - Još jedna akcija Azura, pokušao je Barela ponovo da promeni strani, ali je sada Insinje bio u nedozvoljenoj poziciji!

35. minut - Najbolja šansa za Italiju! Federiko Kjeza je sjajno prošao po sredini, ali je njegova lopta otišla tik pored stative! Sve opasnije prete Azuri!

32. minut - Dobro su kombinovali Italijani do kaznenog prostora rivala, ali se spetljao Insinje, a potom i Verati - 0:1!

28. minut - Šutirao je iz velike udaljenosti Lorenco Insinje, ali je lopta otišla daleko pored gola.

23. minut - Veliki peh za Azure! Stub veznog reda Žoržinjo je izgleda teže povređen.

20. minut - Faul Italijana u opasnoj zoni, srušio je Kjelini Kejna, dobra šansa za centaršut Tripijea. Ipak, bez opasnosti po gol Donarume.

17. minut - Najbolja akcija Italijana, pokušao je Barela da pronađe Emersona na drugoj strani, ali je bek Azura bio u ofsajdu!

13. minut - Ponovo prete Englezi iz kontre, velike probleme ima Emerson sa Tripijeom, ali je ovoga puta Di Lorenco sklonio loptu pre Sterlinga!

10. minut - Očekivala se velika borba na startu meča, ali je gol "umrtvio" ritam utakmice. Italijani imaju inicijativu bez konkretnog učinka.

6. minut - Uzvraćaju Italijani nakon primljenog gola, sada je Kjeza dobro prošao, ali ga je Šo srušio na ivici kaznenog prostora!

3. minut - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Vodi Engleska na Vembliju - 0:1! Sevnula je kontra domaćina nakon kornera Italijana, Luk Šo je dočekao sjajan centaršut na drugoj stativi i zakucao loptu u gol Donarume!

1. minut - Utakmica je počela!

20:36 - Odlučio je Geret Sautgejt da malo promeni formaciju i večeras će u poslednjoj liniji biti trojica Voker, Stouns i Megvajer, dok će po bokovima dejstvovati Šo i Tripije!

20:26 - Veliki neredi u Londonu, navijači Engleske su ušli u obračun sa policajcima!

JUST IN - Fans force their way into Wembley amid chaotic scenes before England-Italy is to kick off.pic.twitter.com/xrbVPcPCgB