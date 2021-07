NOVAK MU SRUŠIO SAN, ON SLAVIO KAO DA JE UZEO PEHAR: Beretinijeva reakcija sa Vemblija obišla svet (VIDEO)

Italijanski teniser Mateo Beretini poražen je dod Novaka Đokovića 6:7 (4), 6:4, 6:4, 6:3 u svom prvom Grend slem finalu, ali se vrlo brzo oporavio od razočarenja dešavanjima na Centralnom terenu čuvenog teniskog kompleksa.

On je po završetku obaveza na teniskom kompleksu otišao dvadesetpet kilometara dalje i na Vembliju posmatrao finale Evropskog prvenstva, u kom su fidbaleri Italije posle penala 1:1 (3:2) savladali Englesku.

Italija je tako po drugi put postala šampion kontinenta, a Beretinijevu radost ovekovečila je njegova devojka Ajla Tomljanović.

