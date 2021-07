GOTOV ŽREB! Partizan, Vojvodina i Čukarički saznali na koga idu u Konferencijskoj ligi

Crno-beli su bili povlašćeni na žrebu u Nionu za 3. kolo kvalifikacija, a kuglice su odlučile da, ukoliko savladaju Dunajsku Stredu, idu na pobednika meča Soči (Rusija) - Kešla (Azerbejdžan).

Sa druge strane, ekipa Vojvodine je izvukla austrijski Lask ukoliko izbaci Litvance.

Čukarički će ako eliminiše predstavnika Azerbejdžana u narednoj rundi igrati protiv boljeg iz duela između švedskog Hamarbija i Maribora.

Mečevi trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija na programu su 5. i 12. avgusta. Prethodno će, 2. avgusta, biti žrebani parovi plej-ofa, kao poslednje stepenice do grupne faze.

