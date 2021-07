FUDBALSKI TIM DIGNUT U VAZDUH! Strašna tragedija u Somaliji: Krenuli na utakmicu, ubila ih BOMBA! (VIDEO)

Kombi koji je prevozio jedan fudbalski tim dignut je u vazduh!

Svetski mediji pišu da je u pitanju fudbalski klub iz grada Kismajo koji se nalazi 500 kilometara južno od glavnog grada Mogadiša.

At least eight people were killed and several other injured when IED attached to bus carrying soccer players detonated near Golol junction in #Kismayo . pic.twitter.com/agxfY9zB6j

Dve su verzije nesreće: prva je da su naleteli na bombu koja je stavljena na put i koja je aktivirana iz daljine, druga da je na njih naleteo bombaš samoubica!

BREAKING: Just a day after Jubbaland State made history by electing 4/8 senators to Upper House Parliament, the enemies of progress in Somalia have started explosions in Kismayo. An explosion targets a bus carrying football team.



This is unlikely to be an Al-Shabaab attack. @CNN pic.twitter.com/84tYA1lyFP