MAMIĆ: Nisam želeo ZVEZDU! Van terena smo prijatelji, ALI...

Šampion Srbije Crvena zvezda, dobila je svog protivnika u narednoj rundi kvalifikacija za Ligu šampiona.

Ukoliko eliminišu moldavski Šerif fudbaleri Crvene zvezde će u plej-of rundi za plasman u Ligu šampiona igrati protiv boljeg iz dvomeča Dinamo-Legija, odlučeno je žrebom u Nionu!

Čovek koji je najzaslužniji za neverovatne uspehe Dinama minulih godina, Zdravko Mamić, za Informer je otkrio da se nadao drugačijem žrebu...

- Nisam želeo Crvenu zvezdu, jer ću sad morati da je pobedim - poručuje za Informer nezvanično prvi čovek zagrebačkog Dinama Zdravko Mamić.

Crvena zvezda će ako prođe Šerif, u plej-ofu za Ligu šampiona odmeriti snage za boljim iz duela zagrebačkog Dinama i Legije iz Varšave. Ukoliko se sastane sa hrvatskim predstavnikom, biće to prvi put od 1991. godine i raspada stare Jugodslavije da će odmeriti snage.

- Nisam želeo Crvenu zvezdu, ali šta je tu je. Sad je najvažnije do utakmice spuštati tenziju i učiniti da sve prođe u sportskim okvitrima. Nego, hajde da sačekamo, i Zvezda i Dinamo imaju još po dve utakmice do tada, nemojte da bude da pravimo ražanj, a zec još u šumi. Čekaju ih ozbiljni rivali u 3. kolu, najpre sa tim da se izbore, pa onda da pričamo o ovoj utakmici.

On je istakao da je najvažnije da sve prođe u sportskim okvirima, bez dizanja tenzije.

- Naravno, ako do utakmice dođe, ja ću jako želeti da prođe Dinamo, uprava Crvene zvezde će želeti da prođe Zvezda i to je normalno. Van terena možemo da budemo prijatelji i da se družimo, ali na terenu ćemo biti rivali. Uveren sam da će sve proći u najboljem redu, kako u Zagrebu, tako i Beogradu, nikom nije stalo da dođe do bilo kakvih nereda. Važno je samo da svi ostanu mirni i ne dižu tenziju - zaključio je Manić za Informer.

