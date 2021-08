TUGA U BARSELONI! NAVIJAČI NEUTEŠNO PLAČU ISPRED STADIONA: Odlazi Lionel Mesi, najveći u istoriji kluba! (VIDEO)

Barselona je u zvaničnom saopštenju objasnila kakva je situacija sa Lionelom Mesijem, a već su počele licitacije gde će on nastaviti karijeru. Nakon što je španski tim otkrio da najbolji igrač u klupskoj istoriji ne ostaje u Kataloniji, nekoliko klubova počelo je da se interesuje za njega, a navijači Barse su utučeni.

A barca fan outside the gates of Camp Nou crying while holding a Messi jersey 💔



pic.twitter.com/jEHsA1uc0A