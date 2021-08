Brat vlasnika PSŽ-a potvrdio dolazak Mesija

Ako je neka dilema i postojala, čini se da je više nema - Lionel Mesi će ovog leta završiti u Pari Sen Žermenu, jedinom klubu koji, doduše, i ima novca da ga plati posle odlaska iz Barselone!

Iako posao još nije zvanično gotov, brat vlasnika PSŽ-a Kalid bin Hamad Bin Kalifa Al-Tani objavio je na svom Tviteru vest da su pregovori uspešno okončani.

Negotiations are officially concluded. And announce later #Messi #Paris_Saint_Germain pic.twitter.com/BxlmCfARII