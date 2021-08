Fudbaleri Crvene zvezde steklu su posle dprvog poluvremena prvog meča plej-ofa za plasman u Ligu Evrope protiv Kluža, dva gola prednosti.

Posle gola Pavkova u petom, Aleksandar Katai u 38. minutu duplirao prednost Crvene zvezde. Katai je prošao po levoj i odložio loptu Ivaniću, on centrirao, a Pavkov grudima dodao do Kataija, koji je potom pronašao put do mreže.

Autor: