EVO JE! ISPLIVALA MESIJEVA FOTKA O KOJOJ SVI PRIČAJU - Sin srpskog golmana u Leovom naručju! (FOTO)

Lionel Mesi je debitovao za PSŽ, ali je u duelu sa golmanom reprezentacije Srbije Predragom Rajkovićem ostao bez učinka.

On je ušao u igru u 66. minutu pri rezultatu 2:0 za Parižane i do kraja utakmice viđena je prilična uspavanka. Ali najbolji deo Mesijevog debija viđen je odmah posle meča, kada se slikao sa sinom srpskog golmana!

Odmah posle meča Rajković je dotrčao do Mesija i tražio mu da se slika sa njegovim sinom. Mesi je pristao, uzeo mališana u naručje i pozirao za fotografiju.

A quick selfie, a banner signing and bumping into Thierry Henry! 🤷‍♂️



A surreal ending for Leo Messi in his first game for PSG! #beINLigue1 #SDRPSG



Watch Now - https://t.co/hkoevnV6B4 pic.twitter.com/9WvAvcMpgJ