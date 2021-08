KIKS O KOM BRUJI PLANETA: Imamo najbizarniji autogol sezone! Igrači Viljareala POLEGALI PO TRAVI OD OČAJA! (VIDEO)

Atletiko je na svom terenu u poslednjem minutu nadoknade izvukao bod protiv Viljareala.

Žuta podmornica je imala prednost 2:1 i činilo se da će upisati tri boda na izuzetno teškom gostovanju, međutim, u 95. minutu Aisa Mandi je postigao verovatno najbizarniji autogol u sezoni.

Mandi je vraćao loptu golmanu sa 25 metara udaljenosti od svog gola, međutim, nije video da je Rulji na drugoj strani terena. Lopta je završila u mreži a fudbaleri Viljareala su od očaja polegali po terenu.

Na 1.30 možete pogledati ovu bizarnu scenu:

