NAJBOLJI IKADA NA INTENZIVNOJ! Lekari mu otkrili tumor: Pele se konačno JAVIO IZ BOLNICE i otkrio šta se dešava!

Legendarni brazilski fudbaler Pele usperšno je operisan i dobro se oseća.

Njemu je odstranjen tumor na debelom crevu i za sada se brazilska legenda nalazi na intenzivnoj nezi bolnice "Albert Ajnštajn" u Sao Paulu. Očekuje se da tokom dana bude prebačen na odelenje, a brazilski mediji navode da je operacija bila uspešna.

Pele je sam otkrio da je u bolnicu otišao da uradi rutinske preglede koje nije mogao da odradi ranije, jer je pandemija koronavirusa snažno pogodila Brazil. Nakon laboratorijskih nalaza utvrđen je problem, a sada se Pele javio iz bolnice.

"Zahvaljujem Bogu što se osećam dobro i što je dozvoli doktoru Fabiju i doktoru Migelu da se pobrinu za moje zdravlje Prošle subote sam operisan da bi mi bilo odstranjeno tkivo u crevu. Tumor je pronađen tokom testova. Srećom, sada slavim veliku pobedu sa svima vama. Ovu utakmicu ću dočekati sa osmehom na licu uz puno optimizma i radosti", rekao je Pele.

Pele je je 2012. zamenio kuk, a u poslednje vreme je imao probleme i sa bubrezima i prostatom.

Prošle godine Peleov sin je rekao da je legenda depresivna zbog lošeg zdravstvenog stanja i da se plaši da napušta kuću jer ne može da se kreće bez pomoći, ali je Pele to demantovao. "Dobro sam. Prihvatam svoja fizička ograničenja koliko je to moguće, ali "lopta mora i dalje da se vrti". Imam dobre i loše dane, to je normalno za ljude mojih godina"