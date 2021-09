DINASTIJA BORJAN! Milana bi na Zvezdinom golu mogao da zameni mlađi brat!

Milan Borjan postao je sinonim za uspeh Crvene zvezde poslednjih godina. Kapiten crveno-belih je čovek koji je osvojio četiri uzastopne titule sa crveno-belima i pet puta zaredom izborio igranje u grupnoj fazi Lige šampiona i Lige Evrope.

Njegov mlađi brat Nikola koji uspešno brani za omladince Crvene zvezde, mogao bi u doglednoj budućnosti da ga zameni na golu kluba bivšeg šampiona Evrope i sveta.

Nikola Borjan ima 17 godina, vredno radi i upija savete u omladinskoj školi.

- Milan je moj rođeni burazer! Kad sam se rodio, 2004. godine, on je otišao u Urugvaj i Argentinu gde je počeo karijeru. Viđamo se konstantno, prija mi što mi je brat, što brani za prvi tim Crvene zvezde i što mogu mnogo da naučim od njega - rekao je Nikola Borjan, a potom otkrio da razlika u godinama nije prepreka za razumevanje sa bratom:

- Imamo dobar odnos! Nekad se i posvađamo, ali se uvek zezamo i slažemo se, što ja najbitnije. Obojica smo golmani, pa jedan drugome možemo dati savet, bez obzira što sam ja mlađi.

Nikola otkriva kako je postao golman.

- Od malena, u Kanadi, kada sam počeo da igram fudbal, bilo je samo igraš i trčiš. Bio sam u klubu Hamilton Srbija i Akademiji BSC. Tada sam shvatio da treba da budem golman, kao ćale i burazer - otkrio je Nikola i dodao:

- U Zvezdu sam došao 2018. na probu. Nisam mislio da ću ostati. Imao sam kartu za Kanadu za septembar. Milan me je pozvao dva dana pred polazak i rekao mi da ostajem.Voleo bih da debitujem za omladince. Da budem konkurentan za Ligu šampiona, za mlade.

Na prvi pogled vidljivo je da Milan i Nikola fizički dosta liče.

- Ja imam kosu, a on nema. Ha, ha, ha... To je glavna razlika. (smeh)

Stariji Milan često dolazi na utakmice mlađeg Nikole kako bi ga bodrio.

- Mnogo, mnogo mi znači njegova podrška. Znam da ima previše obaveza, mnogo utakmica. Drago mi je što je uz mene. Idem i ja, da gledam njega - zaključio je Nikola.

Milan Borjan otkriva kako je Nikola počeo da trenira fudbal.

- Kao mali, dosta me je gledao i pratio. Kad sam stigao u Crvenu zvezdu, on je došao iz Kanade da bude preko leta sa mnom. Tako je počeo da trenira u Zvezdi, a treneri u omladinskom pogonu bili su prezadovoljni i pitali su, može li da ostane. Ostao je, nastavio školu ovde. Njegov uspeh čini me srećnim - rekao je Milan, a potom dodao:

- Najviše ga savetujem da završava školu. Da mora da trenira, da se sam bori kroz život. Nikad ga nisam gurao, sve što je napravio, uradio je svojim radom. Ima moju punu podršku, kad god imam vremena, odem, pogledam kako brani. Odrastao je, ima 17 godina. Ja sam imao 16 kada sam otišao od roditelja. Srećan sam što je nastavio mojim putem.

Milan je prokomentarisao i šalu svog brata, vezano za kosu.

- Polako. (smeh) Još je mlad. Doći će i on u ovu situaciju. (smeh) Da neće imati kosu. Šalu na stranu, imamo pravi bratski odnos. Volim što ume da se šali, jer na život treba gledati pozitivno.