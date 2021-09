GOLČINOM SRUŠIO REAL, A SVI PRIČAJU O NJEGOVOJ TETOVAŽI: Luda priča o heroju Šerifa - Ima dokaz da je ovo sanjao! (FOTO)

Šerif je poveo golom Jasura Jahšibojeva u 25. minutu. On je odlično reagovao na centaršut Kristijana sa leve strane, i glavom sa pet metara savladao golmana Reala Kurtou.

Real je do izjednačenja stigao u 65. minutu golom Karima Benzmeme iz penala. Oboren je bio Vinisijus Žunior a sudija Lorens Viser je nakon konsultovanja VAR-a pokazao na "belu tačku". Benzema je realizovao penal preciznim šutem u levu stranu gola Šerifa.

Pobedu Šerifu doneo je Sebastijan Til u 90. minutu, preciznim udarcem u leve rašlje gola Reala.

Svakako junak meča i čovek o kojem bruji cela Evropa.

Ali ono što je posebno privuklo pažnju posle neverovatne pobede jeste tetovaža na nozi Sebastijana Tila.

Sheriff Tiraspol hero Sebastien Thill, who scored a 90th minute rocket to beat Real Madrid, has a picture of himself dreaming of the Champions League tattooed on his leg.



Just imagine how much that goal must have meant to him. 👏🏻 pic.twitter.com/djsQfh5Bge