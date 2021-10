Stojković: Verujem u Nacionalni stadion do 2025. godine

Verujem da ćemo imati Nacionalni stadion do 2025. godine, relevantni ljudi sa kojima sam razgovarao uverili su me da će biti do 2024, ali i da bude 2025, to je velika stvar i da budemo ponosni, rekao je selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi.

"Nije stvar da li Srbija zaslužuje takav nacionalni stadion, nego je to moranje. Zemlja poput Srbije mora da ima stadion koji je reprezentativnog kvaliteta i nešto što Evropa ima. Zemlje u okruženju uspele su da naprave velelepna zdanja", izjavio je Stojković na konferenciji za medije.

On je dodao da srpski klupski fudbal ide u dobrom smeru i da se nikako ne sme propustiti trenutak.

"Apostrofiram suđenje koje je na visokom nivou, ne postoje više saopštenja i ružne reči, da se upire prstom u nekog zbog tvog poraza... Sve su to pozitivne stvari, nema nameštenih utakmica i sumnjivih rezultata. Nema više kada prođe kolo ovaj pustio ovog, sve je to prošlost. Moramo da nastavimo tako, to su normalne strvari, ali tako nije slučaj bio ranije".

Piksi je bio vrlo zadovoljan i viđenim u minulom 165. večitom derbiju.

"Bio je to najbolji derbi u poslednjih 10 godina. Treneri Stanojević i Stanković igrali su fajterski, napadački, to je važno, tako će se vratiti i publika. Važni su i rezultati u Evropi za koeficijente", poručio je Stojković i dodao da na spisku nema igrača iz domaće Superlige jer veruje u ovu grupu, a nema potrebe da zove nekog da "oseti atmosferu" jer svakako neće igrati.