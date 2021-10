ŠOK U SVETU SPORTA! UBIJEN GRČKI FUDBALER?! Policija ga pronašla ZAVEZANOG u automobilu!

Tamošnji mediji navode da je Cumanis pronađen u blizini luke NeaKkrini i da medicinski izveštaji navode da je smrt nastala gušenjem. Policija je već krenula sa istragom i smatraju njegovu smrt sumnjivom, jer su ga našli sa zavezanim rukama. Levi bek je, inače, nestao u ponedeljak i porodica je odmah prijavila slučaj.

Cumanis je 13. septembra potpisao za Makedonikos, klub u kom je ponikao. Tokom karijere je igrao za Škodu, Kerkiju, Pantrakikos, Veiriju i Apolon, dok je najveći trag ostavio igrajući za Aris u dva navrata. U sezoni 2016/17 bio je i saigrač dvojici srpskih internacionalaca - Luki Milunoviću i Brani Iliću.

Nikos Tsoumanis: Footballer found dead in his car in Thessaloniki, foul play suspected https://t.co/fmnBHEfR61#greece #greek #greekcitytimes pic.twitter.com/LxYtf6Kzt7