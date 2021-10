REKLI SU MI DA MORAM DA ODEM! Mesi progovorio o odlasku iz Barselone: Teško sam to prihvatio, nisam mnogo davio Kilijana

Prelazak Lionela Mesija iz Barselone u Pari Sen Žermen izazvao je tekstonske poremećaje u svetu fudbala.

Argentinac je sada odlučio da progovori, kako o razlozima tog poteza, tako i odnosu sa bivšim, ali i novim saigračima.

- Bilo mi je ekstremno teško da prihvatim okolnosti. Nisam mogao da se pomirim sa činjenicom da napuštam dom, da će porodica morati da menja dnevne rutine, deca školu, a svi da se priviknemo na drugo mesto. Prvi put u karijeri mi se tako nešto desilo. Još teže je bilo usled činjenice da sam prethodno odlučio da završim karijeru u Barseloni. Dosta toga mi je prolazilo kroz glavu, nisam imao drugog izbora osim da odem.

Otkrio je da Barselona definitivno nije imala dovoljno novca da sa njim produži ugovor. PSŽ se nametnuo kao glavna opcija zbog bogatih vlasnika, ali i igračkog kadra.

- U saopštenju je Barselona navela da produžetak ugovora nije moguć. Zvali su me i rekli da nađem drugi klub, jer Barsa nije imala dovoljno sredstava da obnovi ugovor. Od tog trenutka počeo sam da razmatram šta dalje. Morao sam da nađem novu sredinu kako bih nastavio karijeru, srećom, nekoliko njih me je kontaktiralo, uključujući i PSŽ, koji me je od početka tretirao dobro. Baš je pokazao da me želi, da je spreman da brine o meni. Zahvalan sam mu što sam danas srećan. Ubedio me da sam deo projekta, a presudio je kvalitet igračkog kadra, pojedinaca i grupe. Svi navedeni elementi vodili su ka dogovoru.

Iako neki tvrde da između Kilijana Embapea i Lionela Mesija teče "zla krv", zbog koje Francuz želi da ode iz PSŽ-a na leto, Argentinac to kategorički odbija i kaže da ima dobar odnos sa saigračem.

- Stigao sam u drugi klub tokom karijere i naravno da je u početku bilo malo teže, međutim, pomoglo je što u Parizu imam dobre prijatelje. Embape? Kad sam stigao, nisam ga davio savetima, jer sam ga jedva poznavao. Na kraju je ostao, što predstavlja dobru vest. Dobro se slažemo, jer savršeno priča španski.

Nikada nije voleo da priča o sebi u superlativima. Naprotiv, trudio se da maksimalno spusti loptu na zemlju, baš kao što je to uradio i za Frans fudbal koji ga je upitao za eventualnu sedmu Zlatnu loptu.

- Ne. Ne osećam se tako i nikad nisam voleo da pričam o sebi, sve dok ne budu poznati rezultati. Desi li se, bilo bi sjajno da još jednom osvojim nagradu. Prelepo je bilo što sam minulog leta napokon osvojio pehar sa reprezentacijom. Naravno da bih osetio veliku sreću ako bih opet dobio Zlatnu loptu. Ionako je izvanredno što ih imam šest i što sam jedini fudbaler sveta sa toliko priznanja. Sedma bi bila neverovatno dostignuće.

Kaže da su Nejmar i Embape u prvom redu da osvoje novu Zlatnu loptu, ali da im prete i neki drugi igrači, koji su imali sjajne sezone.

- Svaki put kad me to pitaju plašim se da ću nekog izostaviti... Rekao bih da su Nejmar i Embape prvi kandidati, mada su Benzema i Levandovski imali sjajne sezone. Možete dosta toga da uradite na individualnom planu, mada na kraju se računa da li ste osvojili sa klubom ili reprezentacijom Ligu šampiona, Evropsko prvenstvo ili Kopa Amerika. Mnogi su za zlo uzimali Mesiju to što sa reprezentacijom nikada ništa nije napravio. To prokletstvo je prekinuto ovog leta, nakon pobede u Kopa Americi.

- Iskreno vam kažem – da. To bi predstavljalo trn u oko prilikom sagledavanja moje karijere. Neki čudan osećaj bih nosio u sebi da nisam zemlji doneo vredan trofej. Stvarno sam želeo da nešto bitno uradim i sa selekcijom, kad sam već sa klubom osvojio sve. Samo mi je ovo nedostajalo. Znao sam da moram da pokušavam iznova i iznova. Nisam se predavao. Osećao sam da će se desiti, pre ili kasnije.

- Kako da ne... Oslobodio sam se pritiska. Osvojio sam titulu posle tri izgubljena finala. Baš nam je to bilo potrebno. Argentina, to je fudbal. Posle dugog sušnog perioda (prethodna titula osvojena 1993) napokon smo uspeli. U međuvremenu su nas kritikovali bez razloga. Pomalo nepravedno prema ovoj generaciji igrača. Percepcija u javnosti promenila se onog trenutka kad smo kući doneli trofej. Sad možemo da radimo i igramo u daleko mirnijem ambijentu, da ne kažem opuštenijem.

Osvajao je Ligu šampiona sa Barselonom. Logično pitanje koje se sada postavlja jeste da li istu stvar može da ponovi sa ekipom PSŽ-a? Parižanima je taj trofej stalno "bežao" za dlaku.

- Mislim da to mogu da ponovim sa PSŽ-om. Uzbudljiv izazov. Naravno da želim još da osvajam pre nego što se penzionišem. Nadam se da možemo da napravimo velike stvari. To nam je zajednički cilj. Ovde svi sanjaju pehar Lige šampiona. Godinama klub pokušava da ostvari te zamisli i stigao je blizu. I na ličnom planu, voleo bih da još jednom da budem najbolji u takmičenju koje je izuizetno zahtevno osvojiti. Verujem da ova grupa fudbalera ima oružje da ode do kraja.

Pre svega biće bitno uklopiti sve kockice i skoliniti sujete po strani. Mesi misli da je to moguće.

- Reflektori su upereni ka nama, ali smo svesni da ima dosta dobrih timova, poput Čelsija, Mančester Sitija, Mančester junajteda, Reala koji uvek stremi najvišim ciljevima, pa Intera, Bajerna... Ne znam da li sam nekog zaboravio. Svi smo u istoj trci. PSŽ ima sjajne individualce, ali moramo dobro da upoznamo jedni druge kako bismo formirali ekipu. Da biste osvojili trofeje, potrebno je da igrate timski. To me tera da kažem da smo i dalje korak iza pomenutih klubova. Svi navedeni imaju više godina igranja zajedno u odnosu na nas. E, sad: ubeđen sam da će biti vraški teško pobediti nas, ako postanemo pravi tim.

- Sve je tačno. Ako pogledate individualce koje imamo može se reći da je naš klub jedan od najboljih na svetu, ali ako kolektiv nije dobar biće teško da ostvarimo ciljeve. To je takođe jedan od naših velikih zadataka. Imao je Mesi šansu da kroz karijeru sarađuje i sa Luisom Suarezom, pa je iskoristio priliku da ga uporedi sa Kilijanom Embapeom, koji ima slične karakteristike.

- U godinama, ha-ha-ha... Bili smo Luis i ja mlađi kad smo počeli da igramo sa Nejmarom. Danas je Kilijan mlađi od nas. Osim toga, Suarez i Embape se razlikuju. Luis je čista devetka, prirodan napadač, efikasan u kaznenom prostoru, naviknut da trese mreže. Kilijan više voli da ima loptu u nogama. Izuzetno je moćan i nestvarno brz. Ubiće vas ako mu ostavite malo prostora. Spektakularni su obojica, ali su im kvaliteti drugačiji. Mnogi kritikuju Parižane da malo pažnje posvećuju odbrani, u smislu da napred mogu da postignu više golova nego što nazad mogu da ih prime. Mediji u Francuskoj su nekoliko puta "uradili" po triju zbog lenjosti u defanzivi.

- Pitanje za trenera. On je odgovoran da uravnoteži ekipu, instalira ideju igre i koordinira našim kretnjama, kako bismo se ponašali skladno. Naravno da ćemo nas trojica morati da budemo prva linija odbrane kad nemamo loptu, da se postaramo što pre da je vratimo u naš posed i sprečimo protivnike da nas ugroze. E, zato ćemo pokušati što duže da čuvamo loptu.

Iako će mnogi reći da je odnos Kilijana Embapea i Lionela Mesija veoma loš, Argentinac je na kraju intervjua još jednom pojasnio zbog čega je sve to neistinito.

- Veoma dobar. Sviđa mi se kao igrač. Lako je sa kvalitetnim fudbalerom naći zajednički jezik. Kilijan savršeno govori španski, što nam olakšava komunikaciju na terenu. Tek sam stigao, rano je za zaključke, ali sam siguran da će ispasti dobro.

- S obzirom na to da sam tek došao, nisam ni imao previše prostora da pričam s njim na tu temu i da mu kažem šta mislim. Čekao sam da vidim šta će se desiti. Drago mi je što je ostao, biće koristan u našim nastojanjima da ostvarimo ciljeve.

Upitan je i kako je deliti svlačionicu sa toliko bivših igrača Reala, pošto trenutno u PSŽ-u igraju Serhio Ramos, Kejlor Navas, Anhel di Marija i Ašraf Hakimi.

- Prvo i prvo, nikad nisam video sebe u bilo kojoj drugoj svlačionici. Još manje sa pomenutim fudbalerima. Naša ekipa je spektakularna i veoma sam srećan što za saigrače ime tako velike igrače. I, divne ljude.

