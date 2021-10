STOJKOVIĆ PRED MEČ SA AZERBEJDŽANOM: Izuzetno ozbiljno shvatamo utakmicu, ona je zaista važna po svim parametrima!

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković rekao je danas da ekipa ozbiljno shvata predstojeću utakmicu protiv Azerbejdžana u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2022. godine i da je cilj pobedu Beogradu.

"Izuzetno ozbiljno shvatamo utakmicu, ona je zaista važna po svim parametrima, ništa manje važna od svih utakmica koje smo do sada igrali. Azerbejdžan je dobra ekipa koja može da napravi mnogo problema protivniku. Moramo da budemo jako oprezni i zaustavimo njihov kvalitet, moramo da budemo 100 odsto koncentrisani na našu igru i ono što mi želimo da pokažemo na terenu", rekao je Stojković na konferenciji za novinare.

Fudbaleri Srbije igraju u utorak od 20.45 na stadionu "Rajko Mitić" u Beogradu protiv Azerbejdžana, pretposlednju utakmicu u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2022. godine.

Na tabeli Grupe A Srbija je prva sa 14 bodova, a Portugal na drugom mestu ima bod manje, ali i utakmicu manje.

Upitan da li će ekipa nastaviti da igra ofanzivno protiv Azerbejdžana, pošto bi na kraju mogla da bude odlučujuća i gol razlika, selektor je rekao da je sve važno.

"Sve je u fudbalu važno, naravno najvažnije je da odigrate dobar meč, da pokažete da ste bolji od protivnika i da zaslužite pobedu, jer je to primaran cilj. Mnogo stvari je važno u fudbalu, ne samo gol razlika i ona je bitna, ali igrati dobar fudbal i pobediti, to je najvažnije. Pričamo o ofazivnom fudbalu. Igraćemo sa dovoljno napadača, koliko nam bude potrebno", naveo je on.

Na pitanje da li se dobro slažu na terenu Dušan Vlahović i Aleksandar Mitrović, Stojković je rekao da je potpuno zadovoljan i da nema nikakvih problema.

"Zašto ne bi funkcionisali? To su naši napadači, Vlahović, Mitrović, Jović, potpuno sam zadovoljan onim što imam. Mislim da se slažu, govore istim jezikom, ne verujem da ima nekih nerazumevanja. Bitno je da oni daju sve od sebe, da igraju za kolektiv. Njihova igra nije samo individualna, to je timski duh koji tražimo i očekujemo. Oni to potvrdjuju iz utakmice u utakmicu, nema tu nikakvih problema", rekao je.

Na pitanje da li će nekoga izostaviti iz tima pošto nekolicina srpskih reprezentativaca ima po žuti karton pa su u opasnosti da propuste odlučujući duel sa Portugalom, Stojković je rekao da ima informacije o svim detaljima i da ima dovoljno vremena da razmisli o timu.

"O tome ćemo odlučiti sutra, nema nikakve presije, ničega što se mora. Treba biti dovoljno pametan i napraviti tim koji je sposoban da sutra reši utakmicu u svoju korist. Znam jedno, ko god bude igrao daće sve od sebe, biće u funkciji tima, koncentrisan na ono što želimo", dodao je on.

Srbija je u subotu uveče pobedila u Luksemburgu sa 1:0, a Stojković je rekao da je ekipa nagradjena pobedom zbog dobrog zalaganja, pristupa i odnosa prema reprezentaciji.

"Fudbal se mnogo promenio i danas ga svi itekako dobro igraju. Meni je utakmica u Luksemburgu bila takmičarski veoma važna, mi smo nju upravo tako shvatili, zato smo i pobedili. Bili smo tim koji je stvorio devet šansi za gol, na kraju pobediti 1:0, 2:0 ili 3:0, apsolutno ne menja ništa. Ne može svaka šansa biti gol", naveo je.

Selektor je dodao da se ekipa dobro spremala za taj duel.

"Analizirali smo tu utakmicu, jako me raduje pristup naših igrača, ozbiljno su shvatili, iako moram da kažem da smo pored taktičke, tehničke i fizičke pripreme imali i psihološku pripremu. To je bila utakmica u kojoj ne smete da napravite grešku, u kojoj je moralo da se pobedi, što nije lako", rekao je on.

"Sergej Milinković-Savić je pretrčao 12,5 kilometara, Tadić 12,5 kilometara, Vlahović 11,5 i dva defanzivna igrača Nastasić i Veljković koji su pretrčali 11 kilometara. Sa te fizičke srane trener može biti samo zadovoljan parametrima koje smo napravili i broju šansi na utakmici. Ljudi očekuju da na svakoj postignete po četiri, pet golova, što je apsolutno nemoguće i ako zbog toga neko misli da stavi nisu valjale. Utakmica je bila kakvu smo očekivali, uradili smo šta smo želeli, osvojili smo tri boda", dodao je selektor.

Stojković nije želeo da komentariše izjavu generalnog direktora Crvene zvezde Zvezdana Terzića da bi trebalo da misli na reprezentaciju, a ne da komentariše regularnost u srpskom fudbalu.

