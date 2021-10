PARTIZAN JE U OSMINI FINALA KUPA SRBIJE! Crno-beli ubedljivo i lako savladala trećeligaša u Humskoj!

Fudbaleri Partizana plasirali su se u osminu finala Kupa Srbije pošto su u Humskoj savladali ekipu Trajala iz Kruševca sa ubedljivih 3:0 (2:0).

Prva dva gola bila su delo Kvinsija Meniga, dok je treći pogodak za domaće postigao Marko Živković što je ujedno njegov prvenac u crno-belom dresu.

Tok meča:

90. minut - Kraj!

87. minut - Ređaju se šanse za goste zbog grešaka domaćih prilikom iznošenja lopte, ali za sada crno-beli nisu kažnjeni.

83. minut - Pokušao je Lazar Pavlović sa 20 metara, ali dosta je to loše izgledalo.

79. minut - Tražili su crno-beli kazneni udarac posle starta igrača Trajala nad Jojićem, ipak sudija je bio blizu mesta dešavanja i video da nije bilo elemenata za penal. Crno-beli rutinski privode meč kraju.

76. minut - Rikardo je napustio igru, a Aleksandar Miljković je ušao umesto njega. Pretpostavlja se da je Stanojević izvukao Rikarda iz igre zbog nervoze koja je potpuno nepotrebna.

71. minut - U verbalni konflikt ušli su Rikardo i Gašić. Rikardo je dobio javnu opomenu, ali situacija se ubrzo smirila.

67. minut - GOOOOOOOL - Partizan je na korak od osmine finala Kupa Srbije. Živković je ovog puta bio strelac.

60. minut - Odlična šansa za Trajal. Arsić je bio sam ispred Stevanovića, ali je Nemanja Stevanović dobro intervenisao.

59. minut - Miloš Jojić je izveo slobodan udarac, ali poprilično loše.

57. minut - Odmah su uzvratili gosti, ali je Matejević nepreciznim šutem upropastio sjajnu šansu gostiju.

56. minut - Potpuna dominacija Partizana mogla je da donese i treći gol, ipak požrtvovan je bio defanzivac Trajala i klizećim startom sprečio je siguran pogodak Rikarda.

49. minut - GOOOOOOL - Menig ponovo pogađa i duplira prednost crno-belih protiv Kruševljana!



46. minut - Počeo je drugi deo igre.

45. minut - Završeno je poluvreme u Humskoj.

44. minut - Šansa za izjdnačenje rezultata. Predrag Pavlović je probio levom stranom, odlično proigrao Golubovića, ali je napadač Trajala nije šutirao, ni centrirao i propustio je šansu da ugrozi Stevanovića!

43. minut - Jojić šuta pored gola. Dobra tranzicija domaćih, Jojić je povukao loptu i sa ivice šesnaesterca šutirao zamalo pored desne stative.

34. minut - Partizan ima potounu kontrolu i napada na drugi gol. Sve vreme su Stanojevićevi puleni na polovini Trajala.

28. minut - Partizan je još jednom tresao mrežu protivnika, Rikardo je pogodio, međutim gol nije priznat zbog prekršaja u skoku.

25. minut - GOOOOOOL - Crno-beli su poveli u Humskoj golom Kvinsija Mengiga koji je ispratio prodor Jojić i u pravom trenutku postavio nogu i loptu prosledio do mreže gostiju. Značajan doprinos golu dao je Lazar Marković.



23. minut - PREČKA! Velika prilika za Partizan. Danilo Pantić je naleteo na odbijenu loptu i pogodio okvir gola.

15. minut - Prvi pokušaj gostiju iz Kruševca! Uspeo je da probije Predrag Pavlović po desnoj strani, ubacio loptu u kazneni prostor, a prilikom intervencije Bojana Ostojića lopta je krenula ka golu domaćina, ali ju je pokupio Nemanja Stevanović! Izveli su Kruševljani i prvi korner, ali ništa posle toga...

13. minut - Na stadionu ima samo par stotina gledalaca. S obzirom da vremenski uslovi nisu idealni i da protivnik nije previše atraktivan, a i to da se meč iga na radni dan, veća poseta nije bila ni očekivana.

9. minut - Prvi šut u okvir gola uputili su gosti, tačnije Matija Nikolić, ali pravo u golmana Stevanovića.

7. minut - Čak tri kornera za crno-bele od starta meča, ali za sada bez prave šanse za domaćina. Gosti za sada dobro kontrolišu meč.

1. minut - Utakmica je počela.

Sastavi:

Partizan: Stevanović – Živković, Ostojić, Miletić, Obradović – Zdjelar, Jojić – Marković, Pantić, Menig – Rikardo.

Trajal: Todorović – Gašić, Matejević, Terzić, Savić – Aleksić, Nikolić, Petrović, Pavlović, Milisavljević – Golubović.

Trener fudbalera Partizana Aleksandar Stanojević rekao je da za utakmicu protiv Trajala iz Kruševca u Kupu Srbije ne može da računa na nekoliko igrača, ali je istakao da će crno-beli na teren izaći u najjačem mogućem sastavu u ovom trenutku.

- To je Kup utakmica, eliminaciona utakmica i svima je jasno da nema popravnog. Izlazimo u najjačem sastavu u ovom trenutku. Igramo protiv ekipe koja je treći rang takmičenja, koja je prva u tom rangu i glavni pretendent da se vrati u drugi rang. Imaju iskusnih igrača koji su igrali u Super ligu i u inostranstvu tako da smo maksimalno koncentrisani i motivisani - rekao je Stanojević na konferenciji za novinare na Sportskom centru Teleoptik.

Fudbaleri Partizana dočekuju sutra ekipu Trajala, u utakmici šesnaestine finala Kupa Srbije.

- Što se kadrovske situacije tiče, Saničanin se polako vraća posle korone. Jović je pozitivan na koronu, tako da nije u konkurenciji. Ostali su spremni, rekao je Stanojević. On je naveo da je Saničanin imao blaži oblik korona virusa, da je već trenirao sa ekipom i da je spreman. - Verovatno će biti u konkurenciji. Jović je na kućnom lečenju. Dobro je, ali je imao dva dana temperaturu - dodao je Stanojević.

Trener Partizana je rekao da je želeo da na golu bude Milan Lukač, ali je naveo da od ranije postoji dogovor da će Nemanja Stevanović braniti u Kupu od prve do poslednje utakmice, tako da će on biti među stativama. Stanojević je naveo da je bio plan da se Rikardo Gomeš odmori, ali da će ipak biti u napadu i na ovom meču.

- Bio je plan da ga zameni Štulić, Milovanović ili Baždar. Štulić je povredio mišić, a druga dvojica su u reprezentativnom programu. Videćemo ko će ga zameniti u nekom trenutku utakmice. Daj bože da dođemo u situaciju da možemo sebi da dozvolimo da ga zamenimo. On je profesionalac, dao sam mu dužu pauzu, ali je došao dva dana ranije. Spreman je, odmoran je. Biće od početka na terenu protiv Trajala - rekao je Stanojević.

Govoreći o Lazaru Pavloviću, Stanojević je rekao da ne voli da "poklanja minute".

- On će igrati kad zasluži. Nije dobro radio u nekom prethodnom periodu, polako se sada vraća. Neće sutra početi utakmicu, dobiće određenu minutažu u zavisnosti od rezultata - rekao je Stanojević.

Stanojević je istakao da borba za titulu ne određuje ko će igrati, da ima poverenja u svoje igrače i da on njih samih, odnosno od toga kako rade zavisi da li će igrati. Pred Partizanom je period kada će za mesec dana odigrati osam utakmica, pa su novinari upitali Stanojevića da li crno-beli mogu sredinu decembra da dočekaju kao prvi na dve tabele, Super lige Srbije i Lige konferencija.

- Nadamo se. Imamo tešku utakmicu sa Gentom, koji igra promenljivo. Hajde da ne pričam sada o njima... Ali, idemo ka tome - rekao je Stanojević.

- Čeka nas najteži period do sada. Za sada imamo kapaciteta da izdržimo taj ritam. Sada smo zdravi, ako bude tako, imamo kapaciteta. Za to smo se spremali i svesno ušli u to - zaključio je Aleksandar Stanojević.

Utakmica između Partizana i Trajala se igra ui sredu od 16.30 na stadionu u Humskoj ulici.

