Stanković: Katai i Pavkov se nisu oporavili, nećemo misliti o lepoti!

Fudbaleri Crvene zvezde dočekaće sutra na stadionu "Rajko Mitić" Radnički iz Niša u okviru 14. kola Linglong Superlige Srbije. Nakon dugačkog puta u Dansku za meč sa Midtjilandom, nema sumnje da je pred momcima Dejana Stankovića glavni zadatak da se maksimalno oporave.

Trener Zvezde istakao je da je njgov kolega Radoslav Batak doneo dosta promena u Radnički, ali da je njegova ekipa favorit, pre svega zato što igra pred domaćom publikom.

- Trener Radničkog je doneo pozitivu u tim, on poznaje Zvezdu, poznaje fudbal. Ali mi kada igramo kod kuće uzdamo se samo u naše snage, uz dužno poštovanje protivnika, gledamo samo sebe, nećemo misliti o lepoti, ići ćemo konrektno i direktno na tri boda bez okolišanja - rekao je Stanković.

Ističe da žali za pobedom protiv Midtjilanda, koju je Zvezda imala u svojim rukama, pošto je vodila jedan deo drugog poluvremena. Međutim, zadovoljan je prikazanim u Danskoj.

- Dosta se već pričalo o tom meču, svi su analizirali sve, ne mogu da se vraćam više na to, trošimo enrgiju. Ne ulazim u sitna crevca, iza nas je pozitivan rezultat, teška utakmica, protiv brzog protivnika, želeli su da pobede kao i mi, nijanse su presudile. Žalim za pobedom, ali ovo je korektan rezultat. Prezadovoljan sam momcima s obzirom na kadrovske probleme, niko nije igrao lose, ali mi je falila neka struktura, nije to kritika, nego eto, moglo je drugačije da se zadrži lopta. Zadovoljan sam, znam šta mi je činiti dalje - rekao je Stanković.

Cilj je proći u narednu fazu Lige Evrope, što naravno neće biti nimalo lako, ali je Zvezda u odličnoj poziciji.

- Da mi završimo treći, sa vaše strane to bi bio neuspeh. Naš cilj je da idemo u šesnaestinu u Ligu Evrope i to je bio zacrtan cilj. Sigurno je da bi treće mesto bilo okarekterisano kao neuspeh. Možemo da napravimo istorijski rezultat, u podsvesti to znamo. Znam da nam pobeda protiv Midjtilanda obezbeđuje taj cilj dva kola pre kraja. Onda možemo gledati matematiku, koeficijente, ako završiš prvi da ispišeš istoriju posle Barija. Nama je cilj da ostanemo u Ligi Evrope.

Zvezda se domogla istorijske, 39. pozicije na UEFA listi, na šta je Stanković ponosan.

- Naš klub napreduje, to nije moja zasluga već celog kluba. Preponosan sam kako se piše o Zvezdi, kako se priča, srce mi je puno. To je jedna veličina, mi smo u sluzbi Zvezde.

Međutim, nije baš sve idealno u crveno-belom taboru, i dalje ima bolesnih i povređenih.

- Još se nisu oporavili Katai i Pavkov. Živković se vraća polako, videćemo koliko će igrati. Imamo spremne momke koji mogu da odgovore zahtevu. Moraćemo da sve to namestimo drugačije, bokovi donose dosta prodora, asistencija - rekao je Stanković.

Dotakao se i Loija Dionija, kaže da ga mnogo remete povrede koje se javljaju svako malo.

- Došao je na kraju priprema, pa obaveze odmah da tražimo od njega 100 odsto učinak, a spreman je 50 odsto. Povreda, neko je dobio priliku pre njega. Odigra malo dobro, pa opet povreda. Bila je i korona tu, nismo znali da li je zaražen i morao je da odmara. Nije povezao dve-tri nedelje konstantnog treninga. Da je trebalo da da gol u Danskoj - da trebalo je. Ali, ne može jedna lopta da oceni njegov kvalitet. Napadač je posebna sorta i kada mu se otvori, to onda samo krene. Videćemo za dalje, nemam nikakvu primedbu.