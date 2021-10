IMA SVE DA GRMI: Miha posle ovoga sigurno neće ćutati!

Milan je poveo u 16. minutu golom koji je postigao Rafael Leao, a prednost je udvostručio Davide Kalabrija u 35. minutu. Međutin, tada je krenulo po zlu za Rosonere.

Bolonja je smanjila autogolom Zlatana Ibrahimovića u 49. minutu, a tri minuta kasnije izjednačio je Musa Barou.

Milan je poveo u 84. minutu pogotkom Ismaela Benasera, a pobedu je obezbedio Ibrahimovi} golom u 90. minutu.

Bolonja je utakmicu završila sa devetoricom igrača, pošto je Adama Sumaoro dobio crveni karton u 20. minutu, dok je njegov saigrač Roberto Sorijano isključen u 58. minutu.

AC Milan have been playing against 10 men since minute 20 and went into halftime with a 2-0 lead. Bologna managed to fight back to 2-2, but got another red card in minute 58.



78 minutes played now and AC Milan still drawing against the 9 men of Bologna who almost made it 3-2.. pic.twitter.com/DXuSKHWYQY