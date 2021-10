KAO BATISTUTA U KENGURU! Fudbaler Intera oduševio mnoge zbog ovog svog poteza! (VIDEO)

Fudbaleri koji igraju na najvišem nivou od nedeljne plate mogu sebi da priušte gotovo sve što požele, ali to ne znači da baš tako i čine.

Poslednji primer toga je fudbaler Intera, Arturo Vidal koji, prema pojedinim informacijama na svakih sedam dana zaradi više od 150.000 evra.

Iskusni Čileanac iza sebe ima bogatu karijeru i pre dolaska u Inter je imao priliku da ozbiljno zaradi i obezbedi porodicu.

Arturo Vidal arriving at Inter training ground… using this car. Traditional italian Panda. 🤷🏻‍♂️🚙🇨🇱 #Vidal pic.twitter.com/GUtUK8YMcX