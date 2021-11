Zvezda u najboljem društvu Lige Evrope

Tim Dejana Stankovića se posle tri kola nalazi na čelu F grupe sa sedam bodova, jednim više od Brage, pet danskog tima i šest od Ludogoreca.

Novim pozitivnim rezultatom bi otvorila vrata proleća u Ligi Evrope već nakon četiri runde.

Zvezda ima dve pobede (Braga 2:1, Ludogorec 0:1), uz jedan remi (Mitjilend 1:1), i nalazi se u društvu još devet neporaženih timova u Ligi Evrope.

Pored crveno-belih to su još Betis, Ajntraht Frankfurt, Galatasaraj, Bajer Leverkuzen, Lion, Marsej, Monako, Real Sosijedad i Vest Hem.

Jedini maksimalni su Lion i Vest Hem, dok je zanimljivo Marsej zabeležio tri remija.

Postoji velika verovatnoća da se u četvrtak suzi ova grupa...

Crvena zvezda od 21 sat čeka Mitjilend na stadionu "Rajko Mitić".

🔟 All ten unbeaten teams in the #UEL



🇪🇸 Betis

🇷🇸 Crvena zvezda

🇩🇪 Frankfurt

🇹🇷 Galatasaray

🇩🇪 Leverkusen

🇫🇷 Lyon

🇫🇷 Marseille

🇫🇷 Monaco

🇪🇸 Real Sociedad

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 West Ham