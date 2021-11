OTKRIVENA VELIKA TAJNA O ARKANU! Bivši fudbaler odbio 3.000.000 od Ražnatovića, a evo šta je USLEDILO!

Ovo je priča o transferu u Obilić.

Bivši fudbaler Crvene zvezde Dragan Mićić prisetio se razgovora sa Željkom Ražnatovićem Arkanom, koji je bio predsednik fudbalskog kluba Obilić.

Micić je važio za tihog heroja crveno-belih za koje je nastupao od 1996. do 2000. godine. On je otkrio kako je zahvaljujući Arkanu dobio novi ugovor na Marakani.

Arkan je želeo da angažuje Micića, a evo kako je to izgledalo:

– Meni je 1998. istekao ugovor, pošto sam potpisao na dve godine. To je saznao Željko Ražnatović Arkan i odmah me je zvao da odigram kvalifikacije u Evropi nakon što je Obilić bio šampion. Bila je neka priča ‘Ajde dođi’, rekao sam mu da ću se javiti sutra, jer sam u obavezama. On me sutra zove opet. ‘Alo, pa rekao si da ćeš se javiti i nisi se javio’, rekao mi je Arkan. Nije mi bilo svejedno – rekao je Dragan Mićić za medije.

– Pričali smo o tome da odigram mečeve u Evropi za Obilić i da me odmah nakon toga prodaju. Arkan mi je predložio da tri miliona maraka od prodaje idu meni na ruke, a tri miliona da ostanu njemu. Možda je i postojala neka varijanta po kojoj bih prešao u Obilić, ali nisam mogao da tražim novac unapred. Posle sam u razgovoru sa Džajom pomenuo da me je zvao Željko, ali je on rekao da ostajem i odmah reagovao da me zadrži. ‘Nema ništa od toga, produžićemo na još dve godine’, rekao mi je Džajić. Tako je bilo, četiri godine sam ostao u Zvezdi – rekao je Micić za Mondo.

Autor: