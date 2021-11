I VIŠE NEGO HEROJSKI ČIN SUDIJE! Dok su svi nepomično gledali, Jasmina SPASILA ŽIVOT IGRAČICI: 'Mi smo dužni da u svakoj situaciji budemo pribrani!'

Mickoska odlučila se za sudijski poziv 2011.godine, a poznavanje igre i njen karakter na terenu brzo je doveo do Super lige Srbije za žene, gde je debitovala 2015. godine.

Na derbi utakmici Super lige Srbije za žene između ekipa TSC (Kanjiža) i Sloga (Zemun) viđena je izuzetno dramatična situacija. Jasmina Mickoska, inače glavni sudija na susretu i jedan od najboljih ženskih sudija u zemlji, spretno je reagovala i sprečila gušenje igračice Sloge, pišu Lokalne novine.

Igrao se 88. minut utakmice, lopta posle slobodnog udarca pogađa u glavu igračicu Emiliju Živković, koja pada i gubi svest. To je srećom primetila Mickoska koja je bila u blizini i brzom reakcijom izvadila jezik iz usta i sprečila gušenje pomenute devojke.

- Posle slobodnog udarca, lopta je na putu do gola pogodila igračicu Sloge, nakon čega ona pada, gubi svest i kreće da se guši. Brzo sam pozvala lekarsku ekipu, ostale devojke su ostale paralisane, niko nije verovao šta se zapravo dešava, tako da samim tim nije bilo ni reakcije, a ja sam odmah dotrčala do nje, okrenula je na stranu i krenula da joj vadim jezik iz usta, gušila se i bila je u nesvesnom stanju. Da me ne bi ugrizla ili da ne bi došlo do nečeg neželjenog, drugu pištaljku sam stavila kao zaštitu između zuba i da bi imala mogućnost disanja - kaže Mickovska i dodaje:

- Devojka je više puta dolazila sebi, ali je odmah gubila svest, bez kontrole, nakon čega je došla i ekipa hitne pomoći koja ju je zbrinula i sanitetom odvezla do bolnice u Subotici. Mi smo dužni da u svakoj situaciji budemo pribrani, svesni situacije, kako u službi, tako i u sudijskom poslu, gde u najtežim situacijama treba pravovremeno reagovati i doneti ispravnu odluku, bez posledica - rekla je Mickovska.

Mickoska odlučila se za sudijski poziv 2011.godine, a poznavanje igre i njen karakter na terenu brzo je doveo do Super lige Srbije za žene, gde je debitovala 2015.godine.

Autor: