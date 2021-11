DOLBERG IMA DIJABETES: Hoće li morati da prekine sa fudbalom?

Napadač Nice moraće da najmanje četiri puta meri šećer na dan i unosi insulin putem insulinske pumpe ili penova.

Kao grom iz vedra neba pre dva dana je odjeknula vest da je danskom fudbaleru Kasperu Dolbergu dijagnostifikovana teška bolest - dijabetes tipa 1. Napadač Nice izašao je u javnost i objasnio u kakvom je stanju i šta mu je raditi u budućnosti.

Na prekid karijere Kasper Dolberg i ne treba da razmišlja, jer je fizička aktivnost najbolji vid borbe protiv dijabetesa tipa 1. Sada je najvažnije da upozna svoju bolest i nastavi da živi sa njom. Edukacija je kod dijabetesa najvažnija, jednako koliko i odgovornost i disciplina u ishrani i načinu života.

- Dijabetes tipa 1 je bolest, ali bolest sa kojom se može živeti. Uz pravi tretman Kasper može da ima normalan sportski život i to na visokom nivou. To što igra profesionalni fudbal ne bi trebalo da bude problem za njega - kaže Jen Juel Kristijansen, danski lekar i jedan od stručnjaka za dijabetes.

A šta je uopšte dijabetes tipa 1? Ili na latinskom "diabetes mellitus". To je šećerna bolest, koja nastaje usled nedovoljnog lučenja ili delovanja insulina. Insulin je hormon koji se stvara u žlezdi gušterači – pankreasu i odgovoran je za pravilan metabolizam ugljenih hidrata tj. šećera. Bez insulina, uneti šećer u organizam putem hrane se ne može preneti iz krvotoka do ćelija, što se ispoljava kao porast šećera u krvi.

Kasper Dolberg ima 24 godine, visok je 187 centimetara i pre Nice igrao je za Silkeborg i Ajaks. Što se tiče ishrane, moći će da jede sve što je jeo i do sada, s tim što će morati da smanji unos slatkiša, te da bude pažljiv sa unosom ugljenih hidrata. Moraće da meri šećer u krvi najmanje četiri puta na dan, te da isto toliko puta, uvek pre obroka u organizam unosi određenu količinu insulina, zavisno od hrane koju bude uzimao. U zapadnoj Evropi praktikuje se insulinska pumpa koja umnogome poboljšava život dijabetičara, mada i insulinski penovi rade posao. Plus, moći će da koristi senzore za merenje krvi u organizmu, a da se ne bode četiri puta najmanje u danu u prst.

- Neizvesnost oko rezultata tokom pregleda me je ubijala. Moram da priznam da sam se uplašio. Imao sam veliku podršku porodice i prijatelja i to me je spaslo. Psihički sam takođe bio veoma jak. Iskren da budem, bio sam spreman na sve - rekao je Kasper Dolberg i dodao:

- Ovo je bilo iznenađenje za mene, ali iskren da budem, laknulo mi je što sam saznao zbog čega sam se prethodne dve nedelje osećao iscrpljeno. Lekari su mi rekli da uz dobar tretman i poseban režim ishrane mogu da ostanem profesionalni fudbaler.

Kasper Dolberg je reprezentativac Danske, njegova vrednost po sajtu Transfermarkt iznosi 22.000.000 evra. Nica ga je kupila od Ajaksa u leto 2019. godine i platila 20.500.000 evra. Ove sezone odigrao je osam utakmica za Nicu u prvenstvu i dao tri gola, dva protiv Lila i jedan protiv Nanta.

Prvi put u žižu javnosti Dolberg je došao pre dve godine kada ga je opljačakao saigrač. Naime, Francuz Lamina Dijabi-Fatiga ukrao je Kasperu Dolbergu iz svlačionice sat vredan 70.000 evra. Posle policijske istrage Francuz je uhapšen.