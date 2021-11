ISPLIVAO SNIMAK! RONALDO URLAO NA SELEKTORA: Srbi prilaze da čestitaju, a Kristijano BESNI

U fudbalu nekada zaista ima pravde, tako da je Srbija je u 90. minutu šokirala Portugal i tako naplatila daleko bolju igru u Lisabonu, dok su naši rivali ostali na kolenima...

Svet je obišla slika razočaranog Kristijana Ronalda, koji je gotovo u suzama ispratio kraj utakmice, ali čim su ga prošle ove emocije - nastupio je bes. Upravo to je obeležilo prethodno veče u portugalskim medijima, pošto je "isplivao" snimak koji govori više od hiljadu reči.

Kristijano Ronaldo je besneo na selektora Fernanda Santoša na kraju utakmice. Odmahivao je rukama u njegovom pravcu, gestikulacije govore da su se svađali, a kad se uzme u obzir igra Portugala - i nije iznenađenje.

Cristiano Ronaldo's reaction after full-time. He looked mad at Fernando Santos. 👀pic.twitter.com/G45ohXNsQh