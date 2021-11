FK Partizan pokrenuo akciju "Heroji, hvala vam"

U znak zahvalnosti medicinskim radnicima u Srbiji, koji se skoro dve godine bore sa pandemijom virusa korona, Fudbalski klub Partizan danas je pokrenuo akciju pod nazivom "Heroji, hvala vam", koja će trajati do kraja fudbalske sezone i biće podeljena u tri etape.

Crno-beli su vrata svog sportskog centra Teleoptik otvorili za ministra zdravlja Zlatibora Lončara, zdravstvene radnike iz ustanova KBC "Dr Dragiša Mišović", Zemun, Bežanijska kosa, Zvezdara, Infektivne klinike Kliničkog centra Srbije, Instituta Torlak, Hitne pomoći, Urgentnog centra, bolnice u Batajnici i VMC Karaburma, a sve ih je dočekao predsednik FK Partizan Milorad Vučelić.

Partizan je pripremio akciju za sve one koji se odluče da se vakcinišu od danas do nedeljnog meča sa Vojvodinom i pokažu u "Tiketlajnu" dokaz da su to učinili, dobiće besplatne ulaznice za duel sa Vojvodinom u Humskoj.

Ministar zdravlja i predstavnici medicinskih ustanova od domaćina su dobili prigodne poklone i sezoske ulaznice, a događaju su pored članova UO FK Partizan, prisustvovali i trener Aleksandar Stanojević, kao i fudbaleri koji nisu imali reprezentativne obaveze.

Predsednik FK Partizan Milorad Vučelić rekao je da su medicinski radnici istinski junaci.

"Vidim vas kao prave junake, ne jednokratne heroje, nego junake koji istrajavaju u narodno-oslobodilačkoj borbi protiv okupatora kovida", rekao je Vučević.

Dodao je da epidemija korona virusa traje godinama i, nažlost, trajaće, a FK Partizan je imalo potrebu da zdravstvenim radnicima oda priznanje.

"Želim da ovo priznanje bude podstrek za vaš budući rad. Nema nikog u Partizanovoj porodici koga vaša insititucija nije izlečila ili pomogla da preživi. Pomagali ste i tako što ste svojim primerom i svojom borbom podstakli ljude da se vakcinišu", rekao je Vučelić.

Partizan će činiti sve što može, počev od dresova i priznanja, a to je samo mali deo pažnje, dodao je Vučelić.

"U ime kluba izražavam vam veliku zahvalnost i poštovanje, kao i želju da u borbi izdržite. Poslebno prizanje odajem Zlatiboru Lončaru koji je godinama uspeo da razvije javno zdravstvo, odolevao je raznim privatizacijama. To je njegova ogromna zasluga", rekao je Vučelić.

On se posebno zahvalio dr Ivi Udovičiću, komandantu VMC Karaburma, gde se lečio od korona virusa.

Direktorka kovid bolnice u Batajnici Tatjana Adzić Vukičević zahvalila se Partizanu što misli na zadravstvene radnike, u ime svih njih koji se bore sa korona virusom.

"Hvala vam na plemenitom gestu koji ste nam uputili. Tačno 610 dana, punih 20 meseci, traje borba sa virusom i ceo sistem je podređen ovoj rovovskoh borbi. Uprkos umoru, presreći smo što u toj borbi nismo sami, podrške su stizale sa svim strana, kao što je ova danas. Hvala, dragi Partizanovci što mislite na nas, što ćete na dresovima nositi logo koji će simbolizovati zahvalnost svima nama i što će na stadionu postojati reklame da brinemo o vašem zdravlju", rekla je Adžić Vukičević.

Ona je još jednom apelovala na građane da se vakcinišu, dodajući da FK Partizan može da pomogne u vakcinaciji mladih ljudi.

"Iz medija sam saznala da je Partizan imunizovao igrače zahvaljujući treneru Stanojeviću i rukovodstvu kluba. Na tome čestitam od srca. Uradili ste pravu stvar. Nadam se da ćemo ovu kovid utakmicu dobiti bez produžetaka. Neka mi ne zamere Zvezdaši i svi ostali, za sve se navija, Partizan se voli", rekla je Adžić Vukičević.

Ministar Zlatibor Lončar zahvalio se Partizanu na ovoj akciji.

"Imali smo aplauz, neke akcije. Hvala vam što se setili posle dugog perioda, kada se sve zaboravi i sve podrazumeva. Siguran sam da ovo zdravstvenim radnicima mnogo znači. Činjenica je da su se ovi ljudi čuli telefonom, nisu stigli fižički da se vide od posla. Oni su non stop radili, a vi ste to prepoznali", rekao je Lončar.

Ministar je istakao da je ovo situacija koja malo zavisi od zdravstevnih radnika.

"Ako ljudi poslušaju vas i priduže se akciji koju vi sporvodite, onda će svi pobedili i biće rešena korona. Ako ne pokušaju, ovi ljudi mogu da rade i tri puta više ako je to moguće, ali teško ćemo doći do rezultata. Hvala na podršci za kovid propusnice, što to čini bezbednom svako mesto gde se nađemo", dodao je ministar.

Stalo nam je do bezbednosti svih ljudi, poručio je Lončar.

"Hvala vam na ovoj akciji, posebno što ćete dati besplatne karte za one koji će se vakcinisati do vikenda. Nadam se da će ovo dati rezultat. Ako vi, kao jedan od najozbiljniih klubova, kažete - okej je da se vakcinišete i da su propusnice u redu - ko je taj ko će da zastupa suprotno i da kaže da to nije u redu. Hvala vam što ste izneli stav. Svima nama u zdravstu na to znači", poručio je Lončar.