Velika čast za Piksija! Selektor Srbije dobija ZLATNU LOPTU

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi će ove godine po drugi put u trenerskoj karijeri dobiti "Zlatnu loptu" koju dodeljuje FSS.

Fudbalski savez Srbije od 2005. godine dodeljuje "Zlatne lopte" najboljem srpskom treneru i najboljem igraču u toj kalendarskoj godini, a kako piše "Sportski žurnal", Stojković će po drugi put dobiti prestižnu nagradu.

On će tako postati tek drugi trener kome je to pošlo za rukom, pošto je pre njega to uspeo samo Vladan Milojević koji je 2017. i 2018. osvajao "Zlatnu loptu".

Piksi je prethodno tu nagradu dobio 2016. godine.

Sa druge strane, jedini kandidati za laskavu nagradu među fudbalerima su Dušan Tadić i Aleksandar Mitrović.

Obojica su ovo priznanje osvajali već u karijeri - Tadić 2016. i 2019. godine, a Mitrović 2018.

On će tako postati tek drugi trener kome je to pošlo za rukom, pošto je pre njega to uspeo samo Vladan Milojević koji je 2017. i 2018. osvajao "Zlatnu loptu".

Piksi je prethodno tu nagradu dobio 2016. godine.

Sa druge strane, jedini kandidati za laskavu nagradu među fudbalerima su Dušan Tadić i Aleksandar Mitrović.

Obojica su ovo priznanje osvajali već u karijeri - Tadić 2016. i 2019. godine, a Mitrović 2018.