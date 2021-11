OVO CEPA DUŠU! Maradonina ćerka se obratila emotivnim pismom uoči godišnjice njegove smrti!

Đanina Maradona uoči godišnjice smrti slavnog argentinskog fudbalera oglasila se na društvenim mrežama.

Dijegova naslednica napisala je ocu emotivno pismo i objavila ga na Instagramu.

"Obuzima me očaj, ranjivost, osećam se slomljeno, vezana sam, sila koja se zove 'moram' ne da mi da dišem. Tražim ptavdu za tvoj iznenadni odlazak. Sve je to previše. Ne mogu više, na hiljade frontova, mnogo neprijatelja puca iz projektila, stoje tu i nastavljaju da produbljuju bol.

Gledam Benja, boli duplo više. Život bez tebe svakog dana košta sve više, od kada si otišao o tebi pričaju kao o životinji. Moram da živim u miru, da budem srećna i usrećim "kralja". Znam. Izvini zbog sutuacije koju si morao da gledaš.

Mislim na terbe, osećam te, sanjam te, vidim i pronalazim sebe. Nastavljam da učim, nisam primer, radim šta mogu i svaki dan radim manje, ili više. Ne znam ni to. Vreme mi daje razloge, ali je sve beskorisno od kada nisi tu. Više bih volela da ga nemam. Teši me to što znam da sam ti uvek sve govorila. I više od toga.

Grlim tvoju i svoju bes. Bez razumevanja, samo prihvatam da si uradio sve što si mogao, sa onim što su ti uradili. U licemernom svetu, bio si pravi, drugačiji, onaj koji živi ne tražeći objašnjenja, onaj koji radi ono što oseća, koji uradi ono što kaže, a oni - oni su ludi ku*vini sinovi.

Neću odustati, 10 na leđima nikada ne nosim, ali tvoje prezime i nasleđe će ostati uprkos svemu i to će nastaviti da živi u meni. Što više žele da me vide kako padam, to ću više da stojim, ukratko: i pad je let na trenutak. Volim te i nedostajaćeš mi dok se ponovo ne sretnemo. Hvala ti što nastavljaš da nas podržavaš odozgo", piše u potresnom pismu.