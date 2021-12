SPREMA SE ŠOK NA MARAKANI: Stanković korak bliže odlasku?

Već neko vreme traju spekulacije o Dekijevom povratku u Italiju gde bi preuzeo redove Sampdorije, a sada se čitava priča dodatno zakuvala.

Kako javlja poznati transfer guru(koji retko kada greši) Fabrisio Romano, Samprodija će već koliko u ponedeljak otpustiti dosadašnjeg trenera Roberta d' Aversu, a zamena je već spremna.

Sampdoria are considering to fire the manager Roberto d’Aversa after today defeat vs Lazio. Board fav option to replace him would be Dejan Stankovic. 🇮🇹🇷🇸 #SerieA



Stankovic is under contract with Red Star Belgrade and Sampdoria are set to make an inquire on Dejan’s situation. pic.twitter.com/J9uI78i9iz