LETELE FLAŠE I STOLICE: Napadnuti navijači Liverpula!

Engleski velikan kao i uvek gde god gostuje širom Evrope ima veliku podršku svojih navijača.

Tako je i u Milanu.

Međutim uoči utakmice došlo je do incidenta kad su navijači Milana napadnuti od pristalica Milana u jednom kasfiću u blizini stadiona.

Liverpool FC fans 'attacked with bottles and chairs' in Milan ahead of Champions League match pic.twitter.com/s0msFM2qoF