ZEMLJOTRES NA MARAKANI: Kristijan Eriksen u Crvenoj zvezdi? Oglasio se menadžer Danca!

Erisken je do petka bio igrač Intera ali zbog strogih pravila u Italiji vezano za igrače koji imaju problema sa srcem, došlo je do rastanka.

Odmah su krenule spekulacije da bi Danac mogao da se vrati u Ajaks, klub u kom je započeo profesionalnu karijeru, ali "kopljanici" ipak nisu zainteresovani.

Ali, Eriksen neće završiti karijeru što je potvrdio i njegov menadžer rečima da su ga već dva neimenovana kluba kontaktirala.

Ajax have not approached Christian Eriksen to sign him as free agent, despite rumours. 🇩🇰 #Eriksen



Eriksen agent Martin Schoots announces: “I’m able to say that he’ll continue to play football. Two clubs called me to ask about Christian few weeks ago”, he told Gazzetta. pic.twitter.com/tiDyaNPPJI